Baba katili, terminalde kıskıvrak yakalandı

Uzmanı açıkladı: Yağışlı hava bu hafta da yurdu terk etmeyecek
Uzmanı açıkladı: Yağışlı hava bu hafta da yurdu terk etmeyecek
Bakan Memişoğlu: Sağlık sanayisi, Türkiye'nin yüz akı olacak
Bakan Memişoğlu: Sağlık sanayisi, Türkiye'nin yüz akı olacak
Erdoğan'dan araç sürücülerini rahatlatacak açıklama: İçişlerine talimat verildi!
Erdoğan'dan araç sürücülerini rahatlatacak açıklama: İçişlerine talimat verildi!
MSÜ Rektörü Afyoncu'dan hakkındaki iddialara açıklama: Tamamı yalan!
MSÜ Rektörü Afyoncu'dan hakkındaki iddialara açıklama: Tamamı yalan!
42 ilde 24 ay vadeyle arsa satışı yapılacak: İşte şartları
42 ilde 24 ay vadeyle arsa satışı yapılacak: İşte şartları
Bakan Bayraktar yanıtladı: İran'dan Türkiye'ye gaz akışı kesildi mi?
Bakan Bayraktar yanıtladı: İran'dan Türkiye'ye gaz akışı kesildi mi?
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu teknikeri tutuklandı
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu teknikeri tutuklandı
Erdoğan: Milletimizin sinir uçlarıyla oynayan alçaklara gerekeni yapıyoruz
Erdoğan: Milletimizin sinir uçlarıyla oynayan alçaklara gerekeni yapıyoruz
Doğubeyazıt'taki askeri araç kazasından acı haber
Doğubeyazıt'taki askeri araç kazasından acı haber
Yeni yönetmelik yolda: Atık yağlar yakıt olup uçak uçuracak!
Yeni yönetmelik yolda: Atık yağlar yakıt olup uçak uçuracak!
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü gözaltında
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü gözaltında
Felsefe öğretmeni Ramazan hoca tahliye edildi
Felsefe öğretmeni Ramazan hoca tahliye edildi
Konut satışında BDDK dopingi: İpotekli satışlar 33 ayın zirvesinde!
Konut satışında BDDK dopingi: İpotekli satışlar 33 ayın zirvesinde!
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Yapay Zeka Projesi
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Yapay Zeka Projesi
1 yılda 3 bin 766 ameliyat yapan cerraha ödül
1 yılda 3 bin 766 ameliyat yapan cerraha ödül
Okullarda ilk ders Finansal okuryazarlık oldu
Okullarda ilk ders Finansal okuryazarlık oldu
Bakan Işıkhan: SGK gelirleri giderlerini karşılıyor
Bakan Işıkhan: SGK gelirleri giderlerini karşılıyor
2026-MSÜ: Sınav Sonuçları Açıklandı
2026-MSÜ: Sınav Sonuçları Açıklandı
TOKİ İstanbul 100 bin konut adresi: 3 ilçe gündemde
TOKİ İstanbul 100 bin konut adresi: 3 ilçe gündemde
Benzin ve motorine indirim geliyor
Benzin ve motorine indirim geliyor
Resmi Gazetede yayımlandı. 3 siyasi parti hakkında suç duyurusu
Resmi Gazetede yayımlandı. 3 siyasi parti hakkında suç duyurusu
İsrail, İran'ın enerji alt yapısını vurdu. Petrol yeniden yükseldi
İsrail, İran'ın enerji alt yapısını vurdu. Petrol yeniden yükseldi
Fiyat düştü, Kuyumcukent'te gram altın tükendi
Fiyat düştü, Kuyumcukent'te gram altın tükendi
Polislerin çalışma sistemi sil baştan! Emniyet Teşkilatı Kanunu güncellenecek
Polislerin çalışma sistemi sil baştan! Emniyet Teşkilatı Kanunu güncellenecek
Motorin ve benzinde fiyat artışı: Motorin 80 lirayı aştı
Motorin ve benzinde fiyat artışı: Motorin 80 lirayı aştı
Bayram tatilinde trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatilinde trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti
Milli Eğitim Akademisi kesin kayıt sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Akademisi kesin kayıt sonuçları açıklandı
Telefon tutucu ve koku yasak mı? DMM açıklama yaptı
Telefon tutucu ve koku yasak mı? DMM açıklama yaptı
Bakan Tekin'den teşekkür: 'Ramazan Genelgesi' meyvelerini verdi
Bakan Tekin'den teşekkür: 'Ramazan Genelgesi' meyvelerini verdi
İslam Memiş'ten iki gruba çağrı: Bu düşüş altında alım için fırsat!
İslam Memiş'ten iki gruba çağrı: Bu düşüş altında alım için fırsat!
Baba katili, terminalde kıskıvrak yakalandı

Konya'da babasını boğarak öldüren genç adam Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Cinayet Masası dedektifleri ve gece kartallarının operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. O anlara ilişkin görüntüler ortaya çıkarken, mahkemeye sevk edilen 2 çocuk babası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2026 22:08, Son Güncelleme : 24 Mart 2026 22:33
Olay, Ramazan Bayramı'nda merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Denizciler Sokak üzerine bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle ayrılık aşamasında olan 2 çocuk babası 39 yaşındaki Mehmet Akif T., sokak üzerindeki 3 katlı binanın üçüncü katında tek başına yaşayan babası 59 yaşındaki Tahsin Tosun ile kalmaya başladı. Bayramın 3.günü baba oğul arasında çıkan tartışma sonrası Mehmet Akif T. babasını öldürdü. Daha sonra 1 gün babasının cenazesiyle aynı evde kalan zanlı, kız kardeşini arayarak 'Babamı öldürdüm' dedikten sonra telefonu kapatarak olay yerinden kaçtı.

Babasını boğarak öldürmüş

Kardeşinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri adrese ulaştığında baba Tahsin Tosun'u hareketsiz olarak buldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Tosun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede Tahsin Tosun'un boğarak öldürüldüğü tespit edildi.

500 kilometre kaçtı, yakalandı

Babasını öldüren zanlının yakalanması için çalışma başlatan Konya Polisi, şahsın Bursa'ya kaçtığını belirledi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile devriye görevi yapan gece kartalları Bursa terminalinde şahsı kıskıvrak yakaladı. O anlar da kameraya yansıdı. Şahıs Konya'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

