Park halindeki araç hareket etti: 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay, 22 Mart'ta Soğukpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.E.'nin evinin önüne park ettiği araçtan poşet almak isteyen Mustafa Berat Özyuva, bu sırada aracın bir anda hareket etmesiyle tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Küçük çocuk, aracı durdurmaya çalıştığı esnada aracın altında kaldı. Ağır yaralanan Özyuva, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Alanya'da özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakımda 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Mustafa Berat Özyuva, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.