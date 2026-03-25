İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Down sendromlu bireylerin toplumsal yaşamda görünürlüğünün artırılması amacıyla Kapalıçarşı'da gerçekleştirilen yürüyüşe İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, öğrenciler, öğretmenler ve okul yöneticileri katıldı. Mehter marşı çalan down sendromlu öğrenciler Kapalıçarşı esnafı tarafından coşkuyla karşılandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Mart 2026 12:01, Son Güncelleme : 25 Mart 2026 21:40
Kapalıçarşı'da down sendromu farkındalık yürüyüşü

İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle "21 Mart Dünya Down Sendromu Günü" dolayısıyla tarihi Kapalıçarşı'da farkındalık yürüyüşü düzenledi.

Down sendromlu bireylerin toplumsal yaşamda görünürlüğünün artırılması, sosyal kabulün güçlendirilmesi ve kapsayıcı bir farkındalık oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen yürüyüş Kapalıçarşı'da yapıldı.

Yürüyüşe, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, öğrenciler, öğretmenler ve okul yöneticileri katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yentür öğrencilerle esnafı selamlayıp farkındalık ayraçları hediye etti.

Mehter marşı çalan down sendromlu öğrenciler ise Kapalıçarşı esnafı tarafından coşkuyla karşılandı.

'Bir Günle Sınırlı Kalmadık'

Etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yentür, farkındalık çalışmalarının tek bir güne sığdırılmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"21 Mart Down Sendromu Farklılık Farkındalık Günü. Bu vesileyle biz bunu sadece bir gün değil de hafta boyunca etkinliklere yaydık. Bugün de İstanbul'un tarihi bir mekanında, Kapalıçarşı'da beraberiz."

'Toplumun Her Kesimine İhtiyacımız Var'

Özel gereksinimli çocukların sosyalleşmesi için toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çeken Yentür, "Özel gereksinimli çocuklarımızın toplumsal yaşam içerisinde sosyalleşmesi için toplumun bütün kesimlerinin sahip çıkması lazım. Çocuklarımızın yarınlara daha umutlu, daha güvenli bir şekilde hazırlanmaları için toplumun bütün kesimlerinin desteğine, farkındalığına ihtiyacımız var" dedi.

'İstihdam ve Sosyal Hayat En Önemli Mesele'

Ailelerin en büyük kaygısının okul sonrası dönem olduğuna dikkat çeken Yentür, devletin bu süreçteki katkısının büyük önem taşıdığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklarımızın eğitimden, okul hayatından sonra istihdamları, sosyal hayata intibakları en önemli iş. Biz istiyoruz ki hayatın bütün alanında bu çocuklarımız sevgiyle, ilgiyle ve bilinçli bir farkındalıkla sosyal yaşamlarını daha iyi idame ettirsinler."

'Bu Yürüyüş Tüm Türkiye'ye Ulaşsın'

Yentür, etkinliğin yalnızca İstanbul'la sınırlı kalmayıp tüm yurtta yankı uyandırmasını istediklerini belirterek şu çağrıda bulundu:

"Bugün dikkat çekmek adına Kapalıçarşı'da esnafımıza bir selam vereceğiz, onlarla yürüyeceğiz. Bu yürüyüşün tüm Türkiye'de yankı bulmasını istiyoruz. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde çocuklarımızın daha güvenli, daha huzurlu, daha neşeli yarınları için hep birlikte yürüyüşümüze herkesi davet ediyoruz."
.Zekeriya ELTİMUR

