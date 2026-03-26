Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 4 tutuklama

İstanbul'da, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mart 2026 18:10, Son Güncelleme : 26 Mart 2026 18:13
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Koray Serenli, Onur Talay, Sezgin Köysüren, Tuğçe Özbudak ve Mustafa Tari tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Savcılık, Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Fikret Orman, Güzide Duran ve Didem Soydan'ı "yurt dışı çıkış yasağı", Ferhat Aydın ve İsmail Behram Perinçekli'yi de "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Şüpheli Onur Bükçü ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sulh ceza hakimliği, şüpheliler Koray Serenli, Onur Talay, Sezgin Köysüren ve Mustafa Tari'nin tutuklanmasına, Tuğçe Özbudak hakkında ise "yurt dışı çıkış yasağı" ve "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Hakimlik, Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Fikret Orman, Güzide Duran, Didem Soydan, Ferhat Aydın ve İsmail Behram Perinçekli hakkında da talep doğrultusuna adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Başsavcılık açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, toplumun genel ahlakı, toplum yapısı ve aile düzeninin korunması amacıyla ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, yapılan çalışmalar ve toplanan deliller birlikte değerlendirildiğinde, "kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran veya uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştıran" 16 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği bildirilmişti.

Soruşturma kapsamında İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince zanlıların yakalanması için 16 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendiği anlatılan açıklamada, gözaltı kararı verilen isimlerin şunlar olduğu aktarılmıştı:

"Fikret Orman, Güzide Aksoy (Güzide Duran), Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Hande Erçel, Burak Elmas, Sezgin Köysüren, Ferhat Aydın, Lütfiye Tuğçe Özbudak, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, Kaan Mellart, Didem Soydan, Onur Talay, Mustafa Tari."

Şüphelilerden 14'ünün gözaltına alındığı, Kaan Mellart ile Hande Erçel hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı öğrenilmişti.

