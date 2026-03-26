Otomotiv ihracatı 41,5 milyar dolarla rekor tazeledi

Bakan Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Odakule'de düzenlenen Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 51. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, küresel ekonominin tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği, rekabetin teknoloji ve yenilik ekseninde hız kazandığı bir süreçten geçtiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'yi planlı sanayileşmeden enerjiye, ulaşımdan lojistiğe pek çok alanda hayata geçirdiği yatırımlarla, iş ortamını iyileştiren yapısal reformlarla küresel bir üretim ve teknoloji üssü haline getirdiklerini kaydeden Kacır, ihracatın 23 yılda 36 milyar dolardan 273 milyar dolara yükseldiğini, küresel imalat sanayisinin katma değerindeki payının yüzde 0,7'den 1,3'e çıktığını anlattı.

Kacır, otomotiv sektörünün, Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat eksenli kalkınma yolculuğunda ortaya koyduğu performansla ayrı bir takdiri hak ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ana sanayide 60 bine yakın, tedarik sanayisinde 250 bini aşkın nitelikli istihdam sağlayan sektörümüz için geçtiğimiz yıl hanesine yeni kazanımlar eklediği bir sene oldu. Geçtiğimiz yıl otomotiv üretimimiz 1 milyon 446 bine ulaştı. İhracatımız 41,5 milyar dolarla rekor tazeledi. 2026'nın ilk iki ayında otomotiv ihracatında olumlu bir tabloyla karşı karşıyayız.

Ticari araç ve otobüs üretiminde Avrupa'nın lideriyiz. Otomotiv üretiminde ise ilk 5 oyuncu arasındayız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, sanayimizin yüz akı sektörün üretim gücünü, teknoloji geliştirme kapasitesini ve uluslararası rekabetçiliğini destekleyecek adımları atıyoruz."

"Elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçların payı yüzde 22,1'e yükseldi"

Bakan Kacır, son 23 yılda AR-GE ve tasarım merkezi ile teknoparklarda faaliyet gösteren 132 firmanın otomotiv sektörünün inovasyon kapasitesini besleyen projelerini desteklediklerini kaydederek, TÜBİTAK üzerinden otomotiv teknolojilerinde yürütülen 3 bin 205 projeye ve bu alanda araştırma yürüten 3 bin 220 bilim insanı ile gence toplam 32,9 milyar lira kaynak sağladıklarını anlattı.

Yatırım teşvikleri sayesinde otomotiv ana ve yan sanayi firmalarının toplam 1,2 trilyon lira yatırım büyüklüğüne sahip 3 bin 760 projesinin önünü açtıklarını dile getiren Kacır, otomotiv sektörüne yönelik verilen destek ve teşviklerden bahsetti.

Kacır, dünya genelinde elektrikli araç satışının son 5 yılda 6,7 milyondan 21 milyona, elektrikli araçların küresel otomotiv pazarındaki payının ise yüzde 8'den yüzde 20'nin üzerine çıktığını kaydederek, "Aynı dönemde Türkiye otomobil pazarında elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçların payı yüzde 0,5'ten yüzde 22,1'e yükseldi. Bu oranın 2030'da yüzde 35'i aşmasını öngörüyoruz." diye konuştu.

Otomotiv sektörünün mobilite ekosistemine dönüşümüne liderlik etme vizyonuyla hareket ettiklerinin altını çizen Kacır, Türkiye'nin akıllı ve elektrikli otomobili Togg'un üretim süreci hakkında bilgi verdi.

Kacır, "Bugüne kadar 93 binden fazla Togg yollara çıktı. Almanya'ya ihracat gerçekleştiren markamız, Türk mühendisliğinin kalitesini Avrupa pazarına taşıdı." ifadelerini kullandı.

"Ülkemize değer katacak yatırımları en üst düzeyde destekliyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, hayata geçirdikleri Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programı'nın katkısıyla, yurt genelinde hızlı şarj bağlantı noktası sayısını üç yılda 8 katına çıkardıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün, 17 bin 800'ü hızlı şarj olmak üzere, 41 bin 500 şarj bağlantı noktasıyla ülke sathında kesintisiz ve güvenli bir şarj ağına sahibiz. Ülkemizde halihazırda üretim yapan siz otomotiv üreticilerinin yeni yatırımlarını özellikle elektrikli ve hibrit araç üretimine yönlendirmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Mobilitedeki vizyonumuzun sektörde büyük karşılık bulduğunun göstergesi olan bu yatırımlar, ülkemizi yeni nesil otomotiv teknolojilerinde çok daha güçlü bir konuma taşıyacak.

Elbette hedefimiz, bugüne kadar ülkemizde yatırım gerçekleştirmemiş otomotiv firmalarının elektrikli araç yatırımlarına da ev sahipliği yapmaktır. Bu anlayışla ülkemize değer katacak yatırımları en üst düzeyde desteklemeye devam edeceğiz."

"İhracat pazarlarımızdaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz"

Bakan Kacır, Türkiye'yi uluslararası yeni nesil mobilite yatırımlarının cazibe merkezi haline getirmek üzere HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı'nın ilk 6 çağrısından ikisini doğrudan otomotiv sanayisine yönelik kurguladıklarını anımsatarak, şu bilgileri verdi:

"Elektrikli Araçlar Çağrısıyla yıllık en az 150 bin elektrikli araç kapasitesi sağlayacak ve AR-GE merkezi kurulumunu da içeren yeni yatırımlar için kapsamlı bir teşvik paketi sunuyoruz. Batarya Üretimi Çağrısıyla hücre üretimini de içeren, yıllık asgari 5 GWh kapasiteli batarya ve aktif malzeme üretim tesisi yatırımlarını destekliyoruz. İmkanlarımızı üreten, istihdam sağlayan, ülkesine ekonomik değer katan sanayicilerimiz için seferber etmeye devam edeceğiz.

Bazen masanın iki farklı tarafında oturuyor gibi görünsek de esasen her zaman sizlerle ülkemizin kalkınması noktasında aynı taraftayız. Bu vesileyle özellikle vurgulamak isterim, küresel ekonomide son dönemde ortaya çıkan belirsizlikleri, ham madde ve enerji piyasalarındaki dalgalanmaları, jeopolitik gerilimlerin etkilerini, ihracat pazarlarımızdaki gelişmeleri çok yakından büyük bir dikkatle takip ediyoruz."

"Made in EU düzenlemesini yakından takip ediyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Made in EU düzenlemesinin Türk sanayisi ve otomotiv sektörüne olumsuz etkisi olmaması için yoğun çalışma içinde olduklarına vurgu yaparak, düzenlemenin Türkiye'yi de kapsamasını sağlayan mevcut taslağının önemli bir mesafeyi katettiklerini gösterdiğini aktardı.

Taslağın yasalaşma süreci boyunca tüm teknik detayları takip edeceklerini dile getiren Kacır, "Bu nedenle, düzenlemenin doğurabileceği etkilerini yakından takip ederek adımlarımızı atmak, olası riskleri bertaraf etmek, ülkemizin ve sanayicilerimizin menfaatlerini en yüksek düzeyde korumak için Hazine ve Maliye, Dışişleri ve Ticaret bakanlıklarımız, diğer ilgili kamu kurumlarımız ve iş dünyası ile yakın istişare halindeyiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır sözlerini şöyle tamamladı:

"Otomotiv sektörümüz açısından önemli gördüğümüz tüm çekincelerimizin giderilmesi için Avrupa Komisyonu ve AB üyesi ülkeler nezdinde yoğun diplomasimizi sürdürüyoruz. Muhataplarımıza, Türkiye'nin Avrupa değer zincirlerindeki kritik rolünü hatırlatıyoruz. İnanıyorum ki Gümrük Birliği ruhuna uygun şekilde, Avrupalı dostlarımızla işbirliğimizi daha ileri bir noktaya taşıyacağız.

AB, Türkiye için nasıl önemli bir pazarsa gelişmiş, 86 milyon nüfusa sahip, genç ve dinamik nüfusuyla Türkiye'nin de AB için çok önemli pazar olduğunu da tüm muhataplarımıza hatırlatıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk sanayisinin istikrar ve güven içinde büyümesi için gereken her türlü önlemi almaya devam edeceğiz."