Merkez Bankası rezervleri 177,5 milyar dolara geriledi

Erdoğan: Kaya gibi sağlam duran bir Türkiye gerçeği var
Erdoğan: Kaya gibi sağlam duran bir Türkiye gerçeği var
Eski Ak Partili vekil ve MÜSİAD eski başkanına tutuklama talebi
Eski Ak Partili vekil ve MÜSİAD eski başkanına tutuklama talebi
Akın Gürlek ile birlikte İstanbul'da uyuşturucu pazarı yüzde 82 küçüldü
Akın Gürlek ile birlikte İstanbul'da uyuşturucu pazarı yüzde 82 küçüldü
İmamoğlu davasında görüntü çeken sahte gazeteci tutuklandı
İmamoğlu davasında görüntü çeken sahte gazeteci tutuklandı
Ak Parti'den yeni kanun teklifi: Genç işsizlere istihdam kapısı aralanıyor!
Ak Parti'den yeni kanun teklifi: Genç işsizlere istihdam kapısı aralanıyor!
Köpekten kaçan çocuk ağır yaralanmıştı: 10 milyon lira tazminat kararı
Köpekten kaçan çocuk ağır yaralanmıştı: 10 milyon lira tazminat kararı
Türkiye'den 11 üniversite dünyada ilk 500'e girdi
Türkiye'den 11 üniversite dünyada ilk 500'e girdi
YKS'de en genç aday 16, en yaşlı aday 87 yaşında
YKS'de en genç aday 16, en yaşlı aday 87 yaşında
MSB: NATO Irak Misyonu'nun çekilmesi kararlaştırıldı
MSB: NATO Irak Misyonu'nun çekilmesi kararlaştırıldı
Baharda sıcaklıklar normallerin üzerinde olacak
Baharda sıcaklıklar normallerin üzerinde olacak
Elazığ'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Uraloğlu: Karadeniz'de petrol tankerinin İDA ile vurulduğunu düşünüyoruz
Uraloğlu: Karadeniz'de petrol tankerinin İDA ile vurulduğunu düşünüyoruz
Çanakkale'de öğrencilerin de bulunduğu minibüs devrildi: 8 yaralı
Çanakkale'de öğrencilerin de bulunduğu minibüs devrildi: 8 yaralı
Motorin litre fiyatına 5 lirayı aşan indirim geliyor
Motorin litre fiyatına 5 lirayı aşan indirim geliyor
Türk gemisi Karadeniz'de İHA ve İDA saldırısıyla vuruldu.
Türk gemisi Karadeniz'de İHA ve İDA saldırısıyla vuruldu.
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Yapay Zeka Projesi
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Yapay Zeka Projesi
Kasa ve alarm pazarı 'altın' çağını yaşıyor
Kasa ve alarm pazarı 'altın' çağını yaşıyor
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Sosyal medyada tarihi karar: Meta ve YouTube suçlu bulundu
Sosyal medyada tarihi karar: Meta ve YouTube suçlu bulundu
211 bin vatandaş 513 bin kilo verdi: İşte en fazla kilo veren iller!
211 bin vatandaş 513 bin kilo verdi: İşte en fazla kilo veren iller!
Akın Gürlek: Cumhurbaşkanımızın talimatı var, susuyorum
Akın Gürlek: Cumhurbaşkanımızın talimatı var, susuyorum
Gıda etiketlemede yeni dönem: O ifadeler etiketlerde yer almayacak
Gıda etiketlemede yeni dönem: O ifadeler etiketlerde yer almayacak
Hanehalkının en büyük korkusu 'gıda ve enerji' zamları
Hanehalkının en büyük korkusu 'gıda ve enerji' zamları
Bakan Çiftçi sınırın sıfır noktasında: Tüm planlamalar ve tedbirler tamam!
Bakan Çiftçi sınırın sıfır noktasında: Tüm planlamalar ve tedbirler tamam!
Togg etkisi verilere yansıdı: Elektrikli araç sayısı yüzde 92 arttı!
Togg etkisi verilere yansıdı: Elektrikli araç sayısı yüzde 92 arttı!
Genel Kurul'un gündemi belli oldu: Ekonomiye ilişkin teklif ilk sırada!
Genel Kurul'un gündemi belli oldu: Ekonomiye ilişkin teklif ilk sırada!
23 Nisan'ı çocuklar tasarlıyor: Bakan Tekin 81 ilin temsilcisiyle buluştu
23 Nisan'ı çocuklar tasarlıyor: Bakan Tekin 81 ilin temsilcisiyle buluştu
İran, savaşın sonlandırılması için 5 şart öne sürdü
İran, savaşın sonlandırılması için 5 şart öne sürdü
İŞKUR istihdam haritasını çıkardı: En çok 'ara eleman' aranıyor!
İŞKUR istihdam haritasını çıkardı: En çok 'ara eleman' aranıyor!
Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye sürecinde top siyasi partilerde
Merkez Bankası rezervleri 177,5 milyar dolara geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 19 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 12 milyar 167 milyon dolar azalarak 177 milyar 458 milyon dolara geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mart 2026 15:09, Son Güncelleme : 26 Mart 2026 16:46
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 19 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 5 milyar 806 milyon dolar artışla 61 milyar 292 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 13 Mart'ta 55 milyar 486 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 17 milyar 974 milyon dolar düşüşle 134 milyar 140 milyon dolardan 116 milyar 166 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri 19 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 12 milyar 167 milyon dolar azalışla 189 milyar 625 milyon dolardan 177 milyar 458 milyon dolara geriledi.

