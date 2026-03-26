2 çocuğu yaralayan pitbullun sahibine 7 yıla kadar hapis talebi

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, 2 çocuğu yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mart 2026 15:24, Son Güncelleme : 26 Mart 2026 16:00
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Fatma Tuğçe Özbek Erol'un dairesinde pitbull beslediği, bina sakinlerinin şikayeti üzerine site yönetiminin 29 Temmuz 2025'te oy birliğiyle yasaklı ırkların barındırılmasını ve ortak alanda dolaştırılmasını yasakladığı kaydedildi.

Müşteki beyanları, doktor raporları ve olaya ilişkin kamera kayıtlarına yer verilen iddianamede, 30 Kasım 2025 günü sanığa ait köpeğin 1,5 yaşındaki Efe Öztürk ve 5 yaşındaki ablası Doğa Öztürk'e saldırdığı belirtildi.

İddianamede, Bilkent Şehir Hastanesince düzenlenen adli muayene raporlarında her iki çocuğun da hayati risk taşıdığı ve yaralanmalarının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek ölçüde olduğu aktarıldı.

İddianamede, şu tespitlere yer verildi:

"Şüpheli alınan savunmasında her ne kadar üzerine atılı suçu inkar etmiş ise de, 20 Kasım 2025 tarihinde hakkında 'hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması' suçu kapsamında suç duyurusu bulunması, 30 Kasım 2025 tarihinde şüphelinin bakımını üstlendiği ve Tarım ve Orman Bakanlığının 7 Aralık 2021 tarih ve 2021/48 sayılı genelgesinde de tehlike arz eden hayvanlar listesinde yer aldığı açıkça görülen köpeğinin ağızlıksız bir şekilde mağdurlara saldırması sonucu mağdurların yaralanmalarına neden olduğu, böylece şüphelinin üzerine atılı bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçunu işlediği anlaşılmıştır."

İddianame, Ankara Batı Adliyesi 3. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. İlk duruşma 21 Nisan'da görülecek.

