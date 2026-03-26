Ankara'da akran zorbalığına 2 tutuklama

Olay, Polatlı ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir grup çocuk, önünü kestikleri başka bir çocuğa henüz bilinmeyen sebeple saldırdı. Çocuğun akranları tarafından kemer ve sopayla darbedilmesi ile ilgili olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kayda alındı. Görüntülerde, darbedilen çocuğun çığlık attığı ve kendisini korumaya çalıştığı anlar yer aldı. Ekipler, görüntülerin sanal medya üzerinden yayılmasının ardından soruşturma başlattı. Görüntülerden kimlikleri belirlenen şüpheliler F.C.B. ve A.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.