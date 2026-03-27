Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçim kararı Resmi Gazetede

Motorine indirim geldi, tablo değişti
Motorine indirim geldi, tablo değişti
Üç Kamu Kurumu Personeline Toplu Ulaşımda İndirim Hakkı
Üç Kamu Kurumu Personeline Toplu Ulaşımda İndirim Hakkı
Altında yön ne olacak? İşte güncel fiyatlar...
Altında yön ne olacak? İşte güncel fiyatlar...
Uşak Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Başkan da dahil 11 gözaltı
Uşak Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Başkan da dahil 11 gözaltı
Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal
Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi Komisyon'a geliyor
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi Komisyon'a geliyor
Marmaris Belediyesi'ne operasyon: 3 yönetici gözaltında
Marmaris Belediyesi'ne operasyon: 3 yönetici gözaltında
Kripto varlıklara ilişkin maddeler ekonomi teklifinden çıkarıldı
Kripto varlıklara ilişkin maddeler ekonomi teklifinden çıkarıldı
Trump, İran'a olası saldırıyı 10 gün daha erteledi
Trump, İran'a olası saldırıyı 10 gün daha erteledi
LGS'de bir ilk: Sınav arasında ücretsiz 'beslenme paketi' verilecek
LGS'de bir ilk: Sınav arasında ücretsiz 'beslenme paketi' verilecek
1 Nisan'da başlıyor: O arama ve mesajlar tarih oluyor!
1 Nisan'da başlıyor: O arama ve mesajlar tarih oluyor!
12. Yargı Paketi geliyor: Tapuda 30 Bin TL üzeri işlemlere avukat şartı!
12. Yargı Paketi geliyor: Tapuda 30 Bin TL üzeri işlemlere avukat şartı!
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Yapay Zeka Projesi
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Yapay Zeka Projesi
YÖK ve TÜME'den işbirliği: 40 bin genç çiftçi yetişecek
YÖK ve TÜME'den işbirliği: 40 bin genç çiftçi yetişecek
Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda
Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda
Cumhurbaşkanı kararı RG'de: 14 ilde hazine taşınmazları satışa çıkacak!
Cumhurbaşkanı kararı RG'de: 14 ilde hazine taşınmazları satışa çıkacak!
Eski Ak Partili vekil ve MÜSİAD eski başkanı tutuklandı
Eski Ak Partili vekil ve MÜSİAD eski başkanı tutuklandı
Erzurum Şehir Hastanesi'nde operasyon: 22 gözaltı!
Erzurum Şehir Hastanesi'nde operasyon: 22 gözaltı!
Erdoğan: Kaya gibi sağlam duran bir Türkiye gerçeği var
Erdoğan: Kaya gibi sağlam duran bir Türkiye gerçeği var
Akın Gürlek ile birlikte İstanbul'da uyuşturucu pazarı yüzde 82 küçüldü
Akın Gürlek ile birlikte İstanbul'da uyuşturucu pazarı yüzde 82 küçüldü
İmamoğlu davasında görüntü çeken sahte gazeteci tutuklandı
İmamoğlu davasında görüntü çeken sahte gazeteci tutuklandı
Ak Parti'den yeni kanun teklifi: Genç işsizlere istihdam kapısı aralanıyor!
Ak Parti'den yeni kanun teklifi: Genç işsizlere istihdam kapısı aralanıyor!
Köpekten kaçan çocuk ağır yaralanmıştı: 10 milyon lira tazminat kararı
Köpekten kaçan çocuk ağır yaralanmıştı: 10 milyon lira tazminat kararı
Türkiye'den 11 üniversite dünyada ilk 500'e girdi
Türkiye'den 11 üniversite dünyada ilk 500'e girdi
YKS'de en genç aday 16, en yaşlı aday 87 yaşında
YKS'de en genç aday 16, en yaşlı aday 87 yaşında
MSB: NATO Irak Misyonu'nun çekilmesi kararlaştırıldı
MSB: NATO Irak Misyonu'nun çekilmesi kararlaştırıldı
Baharda sıcaklıklar normallerin üzerinde olacak
Baharda sıcaklıklar normallerin üzerinde olacak
Elazığ'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Uraloğlu: Karadeniz'de petrol tankerinin İDA ile vurulduğunu düşünüyoruz
Uraloğlu: Karadeniz'de petrol tankerinin İDA ile vurulduğunu düşünüyoruz
Çanakkale'de öğrencilerin de bulunduğu minibüs devrildi: 8 yaralı
Çanakkale'de öğrencilerin de bulunduğu minibüs devrildi: 8 yaralı
Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçim kararı Resmi Gazetede

Anayasa Mahkemesi Üyeliğine, Yargıtay Üyesi Şaban KAZDAL'ın Seçilmesine Dair Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı.

Haber Giriş : 27 Mart 2026 01:01, Son Güncelleme : 27 Mart 2026 08:06
Cumhurbaşkanı kararıyla yayımlanan bugünkü Resmi Gazete'de yer alan atama ile Yargıtay üyesi Şaban Kazdal, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

Şaban Kazdal kimdir?

Şaban Kazdal, 1974 yılında Rize'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra hakimlik mesleğine adım attı.

Meslek hayatı boyunca adli yargı teşkilatında çeşitli görevlerde bulunan Kazdal, Adalet Bakanlığı bünyesinde müfettişlik yaptı. Ardından Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Teftiş Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.
2018 yılında Yargıtay üyeliğine seçilen Kazdal, yüksek yargı bünyesinde özellikle hukuk ve denetim alanındaki çalışmalarıyla öne çıktı. Uzun yıllara dayanan yargı tecrübesiyle dikkat çeken Kazdal, son olarak Yargıtay üyesi olarak görev yapıyordu.

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan karar

Sayı : 33206

ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2026/105

Anayasa Mahkemesi Üyeliğine. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146 ve 147 nci maddeleri ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 6, 7 ve 10 uncu maddeleri gereğince Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Yargıtay Üyesi Şaban KAZDAL seçilmiştir.

26 Mart 2026

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

