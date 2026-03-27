Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçim kararı Resmi Gazetede

Cumhurbaşkanı kararıyla yayımlanan bugünkü Resmi Gazete'de yer alan atama ile Yargıtay üyesi Şaban Kazdal, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

Şaban Kazdal kimdir?

Şaban Kazdal, 1974 yılında Rize'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra hakimlik mesleğine adım attı.

Meslek hayatı boyunca adli yargı teşkilatında çeşitli görevlerde bulunan Kazdal, Adalet Bakanlığı bünyesinde müfettişlik yaptı. Ardından Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Teftiş Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2018 yılında Yargıtay üyeliğine seçilen Kazdal, yüksek yargı bünyesinde özellikle hukuk ve denetim alanındaki çalışmalarıyla öne çıktı. Uzun yıllara dayanan yargı tecrübesiyle dikkat çeken Kazdal, son olarak Yargıtay üyesi olarak görev yapıyordu.

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan karar

Sayı : 33206

ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2026/105

Anayasa Mahkemesi Üyeliğine. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146 ve 147 nci maddeleri ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 6, 7 ve 10 uncu maddeleri gereğince Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Yargıtay Üyesi Şaban KAZDAL seçilmiştir.

26 Mart 2026

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI