Erdoğan'dan kurmaylarına: Savaşa rağmen tamamlanacak

Motorine indirim geldi, tablo değişti
Motorine indirim geldi, tablo değişti
Üç Kamu Kurumu Personeline Toplu Ulaşımda İndirim Hakkı
Üç Kamu Kurumu Personeline Toplu Ulaşımda İndirim Hakkı
Altında yön ne olacak? İşte güncel fiyatlar...
Altında yön ne olacak? İşte güncel fiyatlar...
Uşak Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Başkan da dahil 11 gözaltı
Uşak Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Başkan da dahil 11 gözaltı
Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal
Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi Komisyon'a geliyor
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi Komisyon'a geliyor
Marmaris Belediyesi'ne operasyon: 3 yönetici gözaltında
Marmaris Belediyesi'ne operasyon: 3 yönetici gözaltında
Kripto varlıklara ilişkin maddeler ekonomi teklifinden çıkarıldı
Kripto varlıklara ilişkin maddeler ekonomi teklifinden çıkarıldı
Trump, İran'a olası saldırıyı 10 gün daha erteledi
Trump, İran'a olası saldırıyı 10 gün daha erteledi
LGS'de bir ilk: Sınav arasında ücretsiz 'beslenme paketi' verilecek
LGS'de bir ilk: Sınav arasında ücretsiz 'beslenme paketi' verilecek
1 Nisan'da başlıyor: O arama ve mesajlar tarih oluyor!
1 Nisan'da başlıyor: O arama ve mesajlar tarih oluyor!
12. Yargı Paketi geliyor: Tapuda 30 Bin TL üzeri işlemlere avukat şartı!
12. Yargı Paketi geliyor: Tapuda 30 Bin TL üzeri işlemlere avukat şartı!
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Yapay Zeka Projesi
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Yapay Zeka Projesi
YÖK ve TÜME'den işbirliği: 40 bin genç çiftçi yetişecek
YÖK ve TÜME'den işbirliği: 40 bin genç çiftçi yetişecek
Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda
Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda
Cumhurbaşkanı kararı RG'de: 14 ilde hazine taşınmazları satışa çıkacak!
Cumhurbaşkanı kararı RG'de: 14 ilde hazine taşınmazları satışa çıkacak!
Eski Ak Partili vekil ve MÜSİAD eski başkanı tutuklandı
Eski Ak Partili vekil ve MÜSİAD eski başkanı tutuklandı
Erzurum Şehir Hastanesi'nde operasyon: 22 gözaltı!
Erzurum Şehir Hastanesi'nde operasyon: 22 gözaltı!
Erdoğan: Kaya gibi sağlam duran bir Türkiye gerçeği var
Erdoğan: Kaya gibi sağlam duran bir Türkiye gerçeği var
Akın Gürlek ile birlikte İstanbul'da uyuşturucu pazarı yüzde 82 küçüldü
Akın Gürlek ile birlikte İstanbul'da uyuşturucu pazarı yüzde 82 küçüldü
İmamoğlu davasında görüntü çeken sahte gazeteci tutuklandı
İmamoğlu davasında görüntü çeken sahte gazeteci tutuklandı
Ak Parti'den yeni kanun teklifi: Genç işsizlere istihdam kapısı aralanıyor!
Ak Parti'den yeni kanun teklifi: Genç işsizlere istihdam kapısı aralanıyor!
Köpekten kaçan çocuk ağır yaralanmıştı: 10 milyon lira tazminat kararı
Köpekten kaçan çocuk ağır yaralanmıştı: 10 milyon lira tazminat kararı
Türkiye'den 11 üniversite dünyada ilk 500'e girdi
Türkiye'den 11 üniversite dünyada ilk 500'e girdi
YKS'de en genç aday 16, en yaşlı aday 87 yaşında
YKS'de en genç aday 16, en yaşlı aday 87 yaşında
MSB: NATO Irak Misyonu'nun çekilmesi kararlaştırıldı
MSB: NATO Irak Misyonu'nun çekilmesi kararlaştırıldı
Baharda sıcaklıklar normallerin üzerinde olacak
Baharda sıcaklıklar normallerin üzerinde olacak
Elazığ'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Uraloğlu: Karadeniz'de petrol tankerinin İDA ile vurulduğunu düşünüyoruz
Uraloğlu: Karadeniz'de petrol tankerinin İDA ile vurulduğunu düşünüyoruz
Çanakkale'de öğrencilerin de bulunduğu minibüs devrildi: 8 yaralı
Erdoğan'dan kurmaylarına: Savaşa rağmen tamamlanacak

Terörsüz Türkiye sürecinin mutlaka başarıya ulaşacağını belirten Erdoğan "Savaşa rağmen bu sürecin uzamaması lazım. Eğer süreç uzarsa enfekte olur. Yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 27 Mart 2026 07:42, Son Güncelleme : 27 Mart 2026 08:11
Orta Doğu'da başlayan ABD/İsrail-İran savaşının Terörsüz Türkiye sürecine olumsuz etkileri değerlendirilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurmaylarına, süreçle ilgili önemli uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

Hiçbir çatlak sese aldırmadan sürece kararlılıkla devam edileceğini belirten Cumhurbaşkanı, ABD-İsrail-İran savaşının süreci yavaşlatmasına izin vermeyeceklerini ifade etti. "Süreç mutlaka başarıyla sonuçlanacaktır" diyen Erdoğan, "Savaşa rağmen bu sürecin uzamaması lazım. Eğer süreç uzarsa enfekte olur. Kararlılıkla adımlarımızı atmaya devam edeceğiz ve her şeye rağmen milletimizin de desteğiyle bu süreci sonuna kadar götüreceğiz" ifadelerini kullandı.

CAM TAVANLAR KIRILDI

AK Parti kaynakları ise, süreçte en önemli kısımların aşıldığını, tabiri caizse "cam tavanın kırıldığını" şimdi ise sahadan gelecek raporun beklendiğini kaydediyor. Kaynaklar, süreçte silah teslimi ve mağaraların boşaltılmasına odaklanıldığını, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Milli Savunma Bakanlığının süreci yakından takip ettiğini belirtiyor.

Sahadan gelecek teyit mekanizmasının onayı ile kısa süre içerisinde hukuki düzenlemelere gidileceği aktaran kaynaklar, hukuki düzenlemelerden önce saha raporlarının Milli Güvelik Kurulunda masaya yatırılmasının ve yapılacak toplantı sonrası açıklama metninde yer almasının muhtemel olduğunu söylüyor.

EKONOMİYE MORAL OLACAK

Bununla birlikte vatandaşın süreç ile ilgili görüş ve beklentileri de araştırılmaya devam ediliyor. AK Parti, Terörsüz Türkiye'nin ekonomi alanındaki yansımalarını saha araştırmaları ile masaya yatırıyor. Bu doğrultuda 26 bölge şehrinde yapılan anket ve görüşmeler dahilinde toplamda 1.300 kurum ve kuruluşun görüşü alındı. Araştırmada 50 senedir devam eden terör olayları sebebiyle harcanan 2 trilyon dolar ile neler yapılabileceği soruluyor. Araştırmada, sürecin başarıya ulaşmasının ekonomiye yansımalarının daha çok üretim, daha çok istihdam şeklinde yansıyacağı yönünde cevaplar alındığı öğrenildi.

