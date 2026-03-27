Uşak Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Başkan da dahil 11 gözaltı
Uşak, Kocaeli ve Ankara'da düzenlenen rüşvet operasyonunda Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında kişi ve firmalardan rüşvet aldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma doğrultusunda operasyon düzenlendi.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
Özkan Yalım, 2024 yerel seçimlerinde CHP adayı olarak Uşak Belediye Başkanı seçildi. Daha önce de CHP Uşak milletvekiliydi.