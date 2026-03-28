Kolonlardan ses geldi, 51 kişinin olduğu bina boşaltıldı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kolonlardan ses geldiği ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Yapılan incelemenin ardından 6 katlı apartmanda yaşayan 51 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Mart 2026 08:19, Son Güncelleme : 28 Mart 2026 08:05
Gece saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1061'inci Sokak'taki 6 katlı Habib Apartmanı'nda kolonlardan ses geldiğini fark eden bina sakinleri yetkililere haber verdi.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese AFAD, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından yapılan inceleme sonrası, 10 dairenin bulunduğu apartmanda yaşayan 51 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.
Binada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce detaylı inceleme başlatılacak.