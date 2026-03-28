Vergi cezalarında uzlaşma ve yetki sınırları yeniden düzenledi

Kendisini savcı olarak tanıtıp 6 milyonluk dolandırıcılık yaptı
Kendisini savcı olarak tanıtıp 6 milyonluk dolandırıcılık yaptı
Bakan Bolat'tan DTÖ Bakanlar Konferansı'nda yoğun diplomasi trafiği
Bakan Bolat'tan DTÖ Bakanlar Konferansı'nda yoğun diplomasi trafiği
Başkentte gasp çetesi çökertildi: 15 tutuklama
Başkentte gasp çetesi çökertildi: 15 tutuklama
Dolar ve Euro bugün ne kadar? İşte son durum
Dolar ve Euro bugün ne kadar? İşte son durum
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları ne kadar?
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları ne kadar?
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter görevinden istifa etti
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter görevinden istifa etti
'Türkiye'nin iklim kriziyle mücadelede bugün attığı adımlar, yarının dünyasını şekillendirecek'
'Türkiye'nin iklim kriziyle mücadelede bugün attığı adımlar, yarının dünyasını şekillendirecek'
Adana'da tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 1 yaralı
Adana'da tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 1 yaralı
Bakan Fidan: ABD-İran görüşmeleri belirli bir aşamaya geldi
Bakan Fidan: ABD-İran görüşmeleri belirli bir aşamaya geldi
Özvar açıkladı: Üniversitelerde 3+1, 7+1 ve 6+2 modelleri yaygınlaşacak!
Özvar açıkladı: Üniversitelerde 3+1, 7+1 ve 6+2 modelleri yaygınlaşacak!
Uyuşturucu testi veren Hande Erçel hakkında yeni karar
Uyuşturucu testi veren Hande Erçel hakkında yeni karar
Mart kapıdan baktıracak: Hafta sonu kar geri dönüyor
Mart kapıdan baktıracak: Hafta sonu kar geri dönüyor
MEA'dan ek atama duyurusu: İşte atama takvimi ve şartları
MEA'dan ek atama duyurusu: İşte atama takvimi ve şartları
Piyasalarda kayıp haftası: İşte haftanın en çok kaybettirenleri
Piyasalarda kayıp haftası: İşte haftanın en çok kaybettirenleri
Şehir hastanesine 'sahte engelli raporu' operasyonu: 13 tutuklama
Şehir hastanesine 'sahte engelli raporu' operasyonu: 13 tutuklama
Bakan Tekin PISA 2025 sonuçları için iddialı: Çok iyi yerde olacağız
Bakan Tekin PISA 2025 sonuçları için iddialı: Çok iyi yerde olacağız
Türkiye'nin ilk 'akıllı yolu' açıldı: 40 kilometrelik güzergahta yok yok!
Türkiye'nin ilk 'akıllı yolu' açıldı: 40 kilometrelik güzergahta yok yok!
Özvar: Öğrenciye bir şey kazandırmayan dersler kalkmalı
Özvar: Öğrenciye bir şey kazandırmayan dersler kalkmalı
1 Nisan'da denetimler başlıyor: İşte APP plakada merak edilenler!
1 Nisan'da denetimler başlıyor: İşte APP plakada merak edilenler!
MSB'den 'İncirlik' açıklaması: Herhangi bir saldırı yok, yanlış alarm!
MSB'den 'İncirlik' açıklaması: Herhangi bir saldırı yok, yanlış alarm!
Bugün indirim gelmişti: Motorine yeniden zam geliyor!
Bugün indirim gelmişti: Motorine yeniden zam geliyor!
Bakan Gürlek: Hukuk güvenliğinin sağlanması için güncel sorunları sahadan alıyoruz
Bakan Gürlek: Hukuk güvenliğinin sağlanması için güncel sorunları sahadan alıyoruz
Milli deniz topu 'MKE Denizhan-76' göreve hazır
Milli deniz topu 'MKE Denizhan-76' göreve hazır
Uşak Belediye Başkanı Yalım otel odasında 'Bornoz' ile yakalandı
Uşak Belediye Başkanı Yalım otel odasında 'Bornoz' ile yakalandı
Abdülhamid Han, Karadeniz'de yılın ilk keşif sondajına başladı
Abdülhamid Han, Karadeniz'de yılın ilk keşif sondajına başladı
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi Komisyon'a geliyor
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi Komisyon'a geliyor
62 ilde 71 bin ücretli öğretmen, açık büyüyor
62 ilde 71 bin ücretli öğretmen, açık büyüyor
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Umre Hediyeli Yapay Zeka Projesi
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Umre Hediyeli Yapay Zeka Projesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
Motorine indirim geldi, tablo değişti
Vergi cezalarında uzlaşma ve yetki sınırları yeniden düzenledi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında uzlaşma komisyonlarının yetkilerinin çerçevesini yeniden belirledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mart 2026 09:48, Son Güncelleme : 28 Mart 2026 09:49
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre vergi dairesi-bağlı vergi dairesi (mal müdürlüğü) uzlaşma komisyonlarının yetkisini aşan uzlaşma talepleri ilgili defterdarlık uzlaşma komisyonunca, bunların yetkisini aşanlar ise sırasıyla Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu veya Merkezi Uzlaşma Komisyonunca incelenip sonuçlandırılacak.

Uzlaşma görüşmesinin yapılacağı yetkili komisyon, vergi-ceza ihbarnamesinde yer alan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezası tutarı esas alınarak belirlenecek. Aynı yıl veya muhtelif yıllar için birden fazla vergi ziyaı cezası kesilmesi durumunda yetkili komisyon, en yüksek ceza tutarını içeren vergi-ceza ihbarnamesine göre belirlenecek. Uzlaşmada birliğin sağlanması bakımından, diğer vergi-ceza ihbarnamelerine ilişkin uzlaşma talepleri de ceza tutarı en yüksek vergi-ceza ihbarnamesindeki tutara göre belirlenen yetkili uzlaşma komisyonunda görüşülecek.

Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezasının uzlaşma kapsamına girip girmediğinin tespitinde tarhiyat sonrası uzlaşma için vergi-ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinde geçerli olan ve 2026 için 40 bin Türk lirası olarak belirlenen sınır dikkate alınacak.

Aynı yıl veya muhtelif yıllar için usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarıyla birlikte vergi ziyaı cezaları için de uzlaşma başvurusunda bulunulması halinde, yetkili uzlaşma komisyonunun tespiti için vergi ziyaı cezası tutarları göz önünde bulundurulacak.

Vergi ziyaı cezası tutarı hangi uzlaşma komisyonunun yetkisinde kalıyorsa kesilen diğer cezalar için yapılan uzlaşma talepleri de aynı uzlaşma komisyonunda görüşülecek.

Uzlaşma komisyonlarının uzlaşma konusu yapabilecekleri vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tutarları, uzlaşma görüşmelerinin mahallinde hızlı şekilde sonuçlandırılması amacıyla ve gerekli görülen diğer hallerde iller veya il grupları itibarıyla Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek.

