Bursa'da çöp ev temizliği: 4 kamyon tahliye edildi

Çevrede yaşayanların şikayeti üzerine Kayıhan Mahallesi'ndeki bir evde belediye ekipleri inceleme yaptı.

Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evde uzun süredir biriktirilen ve istiflenerek kötü kokuya neden olan kıyafetleri ve atıkları ayrıştırılarak torbaladı.

Çalışmalar sonucunda evden 4 kamyon çöp tahliye edildi.

Ekipler daha sonra detaylı temizlik ve dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayıhan Mahalle Muhtarı Ali Osman Işık, vatandaşlardan gelen yoğun şikayet üzerine Osmangazi Belediyesi ekiplerine bilgi verdiklerini kaydetti.

Ekiplerin gelerek araştırma yaptıklarını belirten Işık, "Yoğun bir eşya vardı. Daha hijyenik ortamda, herkesin huzurlu durabilmesi için bunu yapmak zorunda kaldık. Temizliğimizi yaptık" ifadelerini kullandı.