Hande Erçel'in ifadesi ortaya çıktı! 'Kimseyi tanımıyorum...

Ünlülere uyuşturucu soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen "uyuşturucu" soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında yurt dışında olduğu için hakkında yakalama kararı çıkartılan oyuncu Hande Erçel, dün Türkiye'ye döndü.

İfade vermek üzere adliyeye gelen Erçel, savcılığa ifade verdi.

İfadesinin ardından serbest bırakılan ünlü oyuncu, Adli Tıp Kurumu'na uyuşturucu testi için kan ve saç örneği verdi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Erçel'in savcılık ifadesi de ortaya çıktı.

Hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadığını ifade eden Erçel, "Sağlıklı yaşama işim gereği de dikkat ederim." dedi.

Erçel ifadesinde, yalnızca Bebek Otel'in restoran kısmına iş görüşmesi yapmak için birkaç kez gittiğini söyleyerek gece hayatı olmadığını da sözlerine ekledi.

"Basında çıkan ve belli iş adamlarının düzenlediği iddia edilen hiçbir özel parti ve etkinliğe katılmadım." ifadelerini kullanan Erçel, "Dosyada adı geçen ve bu şekilde partiler düzenleyen kimseyi tanımıyorum. Bu parti ve etkinliklerden hiç haberim olmadı ve hiçbir şekilde davet dahi almadım." diye kendisini savundu.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Erçel ifadesinin devamında, 13 yıldır ekranların önünde olduğunu ve etkileyebileceği bir kitlenin olduğunun farkında olduğu sebebiyle yaşantısına hep dikkat ettiğini belirterek, "Herkese örnek olmaya, ülkemi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım ve çalışıyorum. Böyle bir dosyada bu şekilde adımın geçmesi nedeniyle üzüntü duyuyorum, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.



