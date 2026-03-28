İçişleri Bakanlığından bazı iller için 'sarı' kodlu meteorolojik uyarı
İçişleri Bakanlığı, yarın Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun batı ve Ankara'nın kuzeybatı ilçeleri için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu. Ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
İçişleri Bakanlığı, yarın Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun batı ve Ankara'nın kuzeybatı ilçeleri için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.
Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.
Paylaşımda, yarın kuzeybatı kesimlerde etkisini gösterecek yağışın Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun batı ve Ankara'nın kuzeybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olacağı belirtildi.
Ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (@meteoroloji_twi) alınan son bilgilere göre;T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) March 28, 2026
🗓️ 28 Mart 2026 Cumartesi günü;
📍 İzmir ve Manisa illerinin tamamında,
