Muğla'daki sahte hesap operasyonunda 1 gözaltı daha
Muğla merkezli yürütülen sahte sosyal medya hesapları üzerinden hakaret, şantaj ve dezenformasyon yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında, Marmaris'te düzenlenen operasyonla 1 kişi daha gözaltına alındı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte hesaplar aracılığıyla şahıslara yönelik hakaret, tehdit, şantaj ve kamuoyunu yanıltıcı dezenformasyon yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı.
Söz konusu "sahte hesap" ağına yönelik geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda kişi sorgulanmış, yapılan yargılamalar sonucunda suç örgütü faaliyeti kapsamında değerlendirilen eylemleri nedeniyle 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma kapsamında 1 kişi daha gözaltına alındı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Marmaris ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen baskında K.Ş. yakalanarak gözaltına alındı.