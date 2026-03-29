O belediye başkanının 34 araç ve 114 taşınmazı varmış

Özkan Yalım hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu raporunda, şirket hisseleri, taşınmazlar ve araçlara ilişkin kapsamlı bulgular yer aldı. Rapor, aynı gün ve aynı banka şubesinde gerçekleşen yüksek tutarlı nakit işlemler ile hisse devirlerini detaylandırdı.

MASAK raporunda hisse devirleri dikkat çekti

MASAK tarafından hazırlanan raporda, Özkan Yalım'ın ortağı olduğu şirketlerdeki hisselerini şoförü Cihan Aras üzerine devrettiği belirlendi.

Rapora göre, söz konusu devir işlemleri sırasında yapılan para hareketlerinin aynı gün ve aynı banka şubesinde gerçekleştiği, işlemlerin "hisse devri ödemesi" olarak kayda geçirildiği tespit edildi.

Milyonlarca liralık nakit hareketi aynı gün gerçekleşti

Raporda yer alan bulgulara göre, Yalım'ın %90 ortağı olduğu şirketteki hisse devri sırasında 24 milyon 625 bin TL tutarında nakit çekim yapıldı. Aynı tutarın aynı gün içerisinde şoförü tarafından aynı şubede hesaba yatırıldığı belirlendi.

Benzer şekilde, %95 ortaklık payına sahip olduğu diğer şirkette yapılan hisse devrinde de 9 milyon 500 bin TL tutarında nakit hareketinin aynı yöntemle gerçekleştiği rapora yansıdı.

Şirketler ve şahsi varlıklar birlikte hesaplandı

MASAK raporunda, şirketler ve şahsi kayıtlar birlikte incelenerek toplam mal varlığı ortaya konuldu.

Şirketler adına kayıtlı: 33 araç ve 83 taşınmaz

Şahsi üzerine kayıtlı: 1 araç ve 31 taşınmaz

Bu verilerle birlikte toplamda 34 araç ve 114 taşınmaz bulunduğu raporda yer aldı.

Soruşturma kapsamında incelemeler sürüyor

Hazırlanan MASAK raporunun, yürütülen soruşturma kapsamında önemli deliller arasında yer aldığı belirtiliyor.

Kamu personeli şirket ortağı olmamalı!

Uzmanlar, yaşanan etik ihlalleri de göz önüne alarak, rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla son dönemde gündeme gelen isimlerin mal varlığını şirketler üzerinden sakladıklarını, bu nedenle de 657 sayılı Kanunun 28. maddesinde düzenleme yapılarak kamu personelinin limited ve anonim şirketlere ortak olmasının yasaklanması gerektiğine dikkat çekiliyor.