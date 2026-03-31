Muhittin Böcek'in başdanışmanı ve bir belediye çalışanına tutuklama talebi

Sistem arızası ödemeleri durdurdu: SGK'den 7 Nisan'a kadar ek süre
ABD'ye ait uçaklar İncirlik Üssü'nü kullandı mı? DMM'den açıklama
ABD'ye ait uçaklar İncirlik Üssü'nü kullandı mı? DMM'den açıklama
Bosna-Hersek'ten Hakkari'ye uzanan operasyon: 52 gözaltı
Bosna-Hersek'ten Hakkari'ye uzanan operasyon: 52 gözaltı
TÜRK-İŞ açıkladı: 4 kişilik ailenin 'açlık sınırı' 32 bin TL'yi geçti
TÜRK-İŞ açıkladı: 4 kişilik ailenin 'açlık sınırı' 32 bin TL'yi geçti
Gözler mart enflasyonunda: İşte 32 ekonomistin enflasyon beklentisi
Gözler mart enflasyonunda: İşte 32 ekonomistin enflasyon beklentisi
5G dönemi başladı: İşte 5G'ye geçiş için yapılması gerekenler
5G dönemi başladı: İşte 5G'ye geçiş için yapılması gerekenler
KDK'den bakanlık ve SGK'ye 'emekli maaşı' tavsiyesi
KDK'den bakanlık ve SGK'ye 'emekli maaşı' tavsiyesi
Sahte rapor çetesine 11 ilde operasyon: Doktorların da olduğu 29 gözaltı
Sahte rapor çetesine 11 ilde operasyon: Doktorların da olduğu 29 gözaltı
Tutuklanan Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu
Tutuklanan Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu
Erdoğan: 5G ile üretkenliğin zirveye ulaştığı yeni bir döneme giriyoruz
Erdoğan: 5G ile üretkenliğin zirveye ulaştığı yeni bir döneme giriyoruz
25 ilde zehir tacirlerine operasyon: 99 tutuklama
25 ilde zehir tacirlerine operasyon: 99 tutuklama
İstiklal Caddesi'nde tarihi rekor: 107 milyon ziyaretçi
İstiklal Caddesi'nde tarihi rekor: 107 milyon ziyaretçi
Apartmanlarda borç ilanları artık asılamayacak
Apartmanlarda borç ilanları artık asılamayacak
Bahçeli: Gereken yasal düzenleme yapılabilmesi için uygun iklim oluşmuştur
Bahçeli: Gereken yasal düzenleme yapılabilmesi için uygun iklim oluşmuştur
Merkez Bankası'ndan döviz mesajı: Likidite sıkıntısı yok
Merkez Bankası'ndan döviz mesajı: Likidite sıkıntısı yok
Motorine yeni zam, 80 lirayı aşacak
Motorine yeni zam, 80 lirayı aşacak
Ankara'da piyasaya hastalıklı et sürüldü: Denetimleri sızdıran 5'i memur 28 gözaltı
Ankara'da piyasaya hastalıklı et sürüldü: Denetimleri sızdıran 5'i memur 28 gözaltı
Bursa B.B. Başkanı Mustafa Bozbey, eşi, kızı, kardeşi dahil 59 kişi gözaltına alındı
Bursa B.B. Başkanı Mustafa Bozbey, eşi, kızı, kardeşi dahil 59 kişi gözaltına alındı
FETÖ'nün Mahrem Yapılanmasına Operasyon: 5 kamu personeline gözaltı
FETÖ'nün Mahrem Yapılanmasına Operasyon: 5 kamu personeline gözaltı
Samsun'da öğrencilerin bulunduğu midibüs devrildi: 11 yaralı
Samsun'da öğrencilerin bulunduğu midibüs devrildi: 11 yaralı
Öğrenci affı geliyor! Milyonlar eğitime geri dönüyor
Öğrenci affı geliyor! Milyonlar eğitime geri dönüyor
Adalet Bakanı Gürlek şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andı
Adalet Bakanı Gürlek şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andı
İlave ödemenin emekli maaşına yansıtılmaması AYM'ye taşınıyor
İlave ödemenin emekli maaşına yansıtılmaması AYM'ye taşınıyor
Yastık altında 5 bin tonluk hazine: Güvenli liman mı, ekonomik kayıp mı?
Yastık altında 5 bin tonluk hazine: Güvenli liman mı, ekonomik kayıp mı?
Bakanlıktan 'APP plaka' uyarısı: Uzatma yok, 1 Nisan'da yürürlükte!
Bakanlıktan 'APP plaka' uyarısı: Uzatma yok, 1 Nisan'da yürürlükte!
Fahiş trafik cezalarına neşter: Erdoğan'dan 'düzenleme' talimatı
Fahiş trafik cezalarına neşter: Erdoğan'dan 'düzenleme' talimatı
Sıfır atıkta büyük başarı: 90 milyon ton geri kazanıldı
Sıfır atıkta büyük başarı: 90 milyon ton geri kazanıldı
Özkan Yalım dahil 9 şüpheli 'rüşvet'ten tutuklandı
Özkan Yalım dahil 9 şüpheli 'rüşvet'ten tutuklandı
MİT, 12 yıldır aranan Önder Sığırcıklıoğlu'nu sınır ötesinde yakaladı
MİT, 12 yıldır aranan Önder Sığırcıklıoğlu'nu sınır ötesinde yakaladı
Muhittin Böcek'in başdanışmanı ve bir belediye çalışanına tutuklama talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in başdanışmanı C.O. ile belediye çalışanı B.K. tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mart 2026 19:30, Son Güncelleme : 31 Mart 2026 19:31
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan C.O. ve B.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifadeleri alınan C.O. ve B.K, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Soruşturma kapsamında, dün gece saatlerinde Antalya'daki evlerinde gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler İstanbul'a getirilmişti.

Aynı soruşturma kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesinde çalışan bir personel ile 2 şoför tutuklanmıştı.

