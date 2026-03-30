Etimesgut Belediyesi'nde aşevi paraları şahsi hesaba gitmiş

Ankara Etimesgut Belediyesi ve ETİMKENT A.Ş.'de yürütülen zimmet soruşturmasında detaylar ortaya çıktı. Aşevi ihaleleri ve personel yemek bedellerinden oluşan yaklaşık 13 milyon TL'nin, mevzuata aykırı şekilde bir çalışanın şahsi hesabına aktarıldığı ve ilgili kurumlara yatırılmadığı belirlendi. Eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan ETİMKENT Genel Müdürü ve belediye bürokratlarının sorgusu sürüyor.

Haber Giriş : 30 Mart 2026 22:20, Son Güncelleme : 30 Mart 2026 23:06
Etimesgut Belediyesi bünyesinde personele sunulan yemek hizmeti karşılığında tahsil edilen 745 bin 830 liranın ilgili hesaba yatırılmayarak zimmete geçirildiği iddiası üzerine başlatılan soruşturmada, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nde görevli Bilgisayar İşletmeni S.K.'nın parayı uhdesinde tuttuğu öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında, ETİMKENT tarafından "Aşevi Yemek Alım ve Dağıtım İşi" ile "Aşevi Malzeme Alımı İşi" ihalelerine ilişkin kamu kurumlarına ödenmesi gereken toplam 11 milyon 990 bin 750 liranın da usulsüz şekilde görevlendirildiği iddia edilen S.K.'nın hesabına aktarıldığı, ancak paranın ilgili kurumlara yatırılmayarak zimmete geçirildiği öne sürüldü.

Soruşturma çerçevesinde Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdür Vekili A.C, Bilgisayar İşletmeni S.K. ve ETİMKENT Genel Müdürü M.Ç. hakkında 29 Mart'ta arama ve el koyma kararı alındı. Bugün şüphelilerin ikametleri ve çalışma ofislerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

"222 bin 610 lira belediye hesabına yatırılmadı"

İddialara göre, 29 Ocak 2025 tarihinde ortada ihale ve hak ediş bulunmamasına rağmen mevcut bir tahakkuk fişinin bilgileri değiştirilerek oluşturulan belgeyle kasa sorumlusu H.B.'ye 284 bin 750,60 lira nakit ödeme yapılarak, şirket zarara uğratıldı. Ayrıca "2025 Yılı Ekmek Alım ve Dağıtım İşi" kapsamında ödenmesi gereken 222 bin 610,50 liralık damga vergisi ve ihale karar pulu bedelinin belediye hesabına yatırılmak üzere kasadan çıkarılıp teslim edilmesine rağmen ilgili kuruma yatırılmadığı öne sürüldü.

Bu kapsamda ETİMKENT Genel Müdürü M.Ç., Sosyal Yardım İşleri Müdür Vekili A.C. ve şirket kasa sorumlusu H.B. hakkında da arama ve el koyma kararı verildi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonla şüpheliler gözaltına alındı.
Şüphelilerin ifadelerinin alınacağı belirtilirken, soruşturmanın genişletilebileceği öğrenildi.

