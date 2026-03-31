Kira geliri beyanı için son gün

Kira geliri elde eden gayrimenkul sahiplerinin beyannamelerini vermeleri için bugün son gün. Beyannamelerin ikinci taksitinin de 31 Temmuz'a kadar ödenmesi gerekiyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mart 2026 09:40, Son Güncelleme : 31 Mart 2026 09:40
Konuttan 2025'te 47 bin liranın, iş yerinden ise 330 bin liranın üzerinde kira alan gayrimenkul sahiplerinin vergilerini ödemesi gerekiyor. İstisna tutarının altında kira geliri olanlar ise beyanname vermeyecek.

Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, 2025 yılına ilişkin beyannamelerini elektronik ortamda gönderebilecek.

Geliri sadece ücret, kira, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler, yıllık gelir vergisi beyannamelerini Dijital Vergi Dairesi (Hazır Beyan Sistemi) üzerinden kolay ve güvenli şekilde verebilecek.

Geçen yılki gelirlere ilişkin yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisinin birinci taksitinin, damga vergisiyle birlikte 31 Mart'a, ikinci taksitinin de 31 Temmuz'a kadar ödenmesi gerekiyor.

Ayrıca mükelleflerin, yıllık gelir vergisi beyannamesini verirken yararlanmaları amacıyla rehberler, broşürler ve infografikler hazırlanarak kullanıma sunuldu.

Gelirlerin doğru beyan edilmesi önemli

Spectrum Denetim, Danışmalık, Yeminli Mali Müşavirlik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay İnci, kira beyanname verme süresinin bugün sona ereceğini hatırlattı. İnci, kira beyannamesi vermenin zorunlu olduğuna dikkati çekerek, gelirlerin zamanında ve doğru beyan edilmesi gerektiğini söyledi.

Beyanda indirilebilecek gerçek giderlere dikkati çeken İnci, şöyle konuştu:

"Kiranın elde edilmesi için katlanılan genel giderler var. Kira beyannamesi doldururken gerçek gider yöntemi seçilirse aydınlatma, ısıtma, onarım, asansör ve idare, sigorta giderleri gelirden düşülebiliyor. Konut olarak kiraya verilen gayrimenkulün satın alma tarihinden itibaren 5 yıl içinde iktisap bedelinin yüzde 5'i yine gider olarak gösterilebiliyor. Bu giderlerin evraklarının 5 sene boyunca muhafaza edilmesi gerekiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, bunları 5 sene içinde bizden isteyebilir."

Beyannamede bir diğer yöntemin de "götürü gider" olduğuna işaret eden İnci, belge aranmaksızın kira gelirlerinden istisna tutar düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde 15'inin götürü gider olarak hesaplandığını ve hasılattan indirildiğini söyledi.

"Mükelleflerin kayıtları sorgulanıyor"

İnci, eksik veya zamanında verilmeyen beyannameler olması durumunda mükelleflerin izaha çağrılabileceğini belirterek, Gelir İdaresi Başkanlığının denetimleri yaparken tapu ve banka kayıtlarının yanı sıra MERNİS verileriyle çapraz sorgulama yaptığını anlattı. Ayrıca, Mekansal Veri Analiz Sistemi (MEVA) programıyla emsal kira bedellerinin de tespit edildiği bilgisini veren İnci, "Beyanname verilememesi durumunda bir kat vergi ziyaı cezası uygulanıyor" dedi.

Gelir vergilerinin mart ve temmuz sonuna kadar iki eşit taksitle ödenebileceğini belirten İnci, şunları kaydetti:

"Beyannameler, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden, Dijital Vergi Dairesi'nin Hazır Beyan Sistemi'nden kolaylıkla doldurulabiliyor. Mobil uygulamadan da sisteme ulaşılabiliyor. Ayrıca, bağlı olduğu vergi dairesine veya herhangi vergi dairesine gidip 'Ben kira beyannamesi vermek istiyorum' dediğinde de Gelir İdaresi Başkanlığı personeli yardımcı oluyor."

Geçen sene 450 bin adres için denetim yapıldığını, 370 bin beyannamenin ilk defa verildiğini dile getiren İnci, Türkiye'de kira geliri vergisi beyannamesi verenlerin toplamda 2 milyonun üzerine çıktığını, bu sene daha fazla beyan beklediklerini söyledi. İnci, 1 Ocak'tan bugüne kadar 120 bin kişiye SMS ve izah yoluyla bilgilendirmeler yapıldığını da sözlerine ekledi.

