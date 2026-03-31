Boşanma aşamasındaki eşini ve ailesini katleden zanlı tutuklandı

Sistem arızası ödemeleri durdurdu: SGK'den 7 Nisan'a kadar ek süre
Sistem arızası ödemeleri durdurdu: SGK'den 7 Nisan'a kadar ek süre
%0 Faizli 25.000 TL
%0 Faizli 25.000 TL
Sponsorlu İçerik
ABD'ye ait uçaklar İncirlik Üssü'nü kullandı mı? DMM'den açıklama
ABD'ye ait uçaklar İncirlik Üssü'nü kullandı mı? DMM'den açıklama
Bosna-Hersek'ten Hakkari'ye uzanan operasyon: 52 gözaltı
Bosna-Hersek'ten Hakkari'ye uzanan operasyon: 52 gözaltı
TÜRK-İŞ açıkladı: 4 kişilik ailenin 'açlık sınırı' 32 bin TL'yi geçti
TÜRK-İŞ açıkladı: 4 kişilik ailenin 'açlık sınırı' 32 bin TL'yi geçti
Gözler mart enflasyonunda: İşte 32 ekonomistin enflasyon beklentisi
Gözler mart enflasyonunda: İşte 32 ekonomistin enflasyon beklentisi
5G dönemi başladı: İşte 5G'ye geçiş için yapılması gerekenler
5G dönemi başladı: İşte 5G'ye geçiş için yapılması gerekenler
KDK'den bakanlık ve SGK'ye 'emekli maaşı' tavsiyesi
KDK'den bakanlık ve SGK'ye 'emekli maaşı' tavsiyesi
Sahte rapor çetesine 11 ilde operasyon: Doktorların da olduğu 29 gözaltı
Sahte rapor çetesine 11 ilde operasyon: Doktorların da olduğu 29 gözaltı
Tutuklanan Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu
Tutuklanan Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu
Erdoğan: 5G ile üretkenliğin zirveye ulaştığı yeni bir döneme giriyoruz
Erdoğan: 5G ile üretkenliğin zirveye ulaştığı yeni bir döneme giriyoruz
25 ilde zehir tacirlerine operasyon: 99 tutuklama
25 ilde zehir tacirlerine operasyon: 99 tutuklama
İstiklal Caddesi'nde tarihi rekor: 107 milyon ziyaretçi
İstiklal Caddesi'nde tarihi rekor: 107 milyon ziyaretçi
Apartmanlarda borç ilanları artık asılamayacak
Apartmanlarda borç ilanları artık asılamayacak
Bahçeli: Gereken yasal düzenleme yapılabilmesi için uygun iklim oluşmuştur
Bahçeli: Gereken yasal düzenleme yapılabilmesi için uygun iklim oluşmuştur
Merkez Bankası'ndan döviz mesajı: Likidite sıkıntısı yok
Merkez Bankası'ndan döviz mesajı: Likidite sıkıntısı yok
Motorine yeni zam, 80 lirayı aşacak
Motorine yeni zam, 80 lirayı aşacak
Ankara'da piyasaya hastalıklı et sürüldü: Denetimleri sızdıran 5'i memur 28 gözaltı
Ankara'da piyasaya hastalıklı et sürüldü: Denetimleri sızdıran 5'i memur 28 gözaltı
Bursa B.B. Başkanı Mustafa Bozbey, eşi, kızı, kardeşi dahil 59 kişi gözaltına alındı
Bursa B.B. Başkanı Mustafa Bozbey, eşi, kızı, kardeşi dahil 59 kişi gözaltına alındı
FETÖ'nün Mahrem Yapılanmasına Operasyon: 5 kamu personeline gözaltı
FETÖ'nün Mahrem Yapılanmasına Operasyon: 5 kamu personeline gözaltı
Samsun'da öğrencilerin bulunduğu midibüs devrildi: 11 yaralı
Samsun'da öğrencilerin bulunduğu midibüs devrildi: 11 yaralı
Öğrenci affı geliyor! Milyonlar eğitime geri dönüyor
Öğrenci affı geliyor! Milyonlar eğitime geri dönüyor
Adalet Bakanı Gürlek şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andı
Adalet Bakanı Gürlek şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andı
İlave ödemenin emekli maaşına yansıtılmaması AYM'ye taşınıyor
İlave ödemenin emekli maaşına yansıtılmaması AYM'ye taşınıyor
Yastık altında 5 bin tonluk hazine: Güvenli liman mı, ekonomik kayıp mı?
Yastık altında 5 bin tonluk hazine: Güvenli liman mı, ekonomik kayıp mı?
Bakanlıktan 'APP plaka' uyarısı: Uzatma yok, 1 Nisan'da yürürlükte!
Bakanlıktan 'APP plaka' uyarısı: Uzatma yok, 1 Nisan'da yürürlükte!
Fahiş trafik cezalarına neşter: Erdoğan'dan 'düzenleme' talimatı
Fahiş trafik cezalarına neşter: Erdoğan'dan 'düzenleme' talimatı
Sıfır atıkta büyük başarı: 90 milyon ton geri kazanıldı
Sıfır atıkta büyük başarı: 90 milyon ton geri kazanıldı
Özkan Yalım dahil 9 şüpheli 'rüşvet'ten tutuklandı
Özkan Yalım dahil 9 şüpheli 'rüşvet'ten tutuklandı
MİT, 12 yıldır aranan Önder Sığırcıklıoğlu'nu sınır ötesinde yakaladı
MİT, 12 yıldır aranan Önder Sığırcıklıoğlu'nu sınır ötesinde yakaladı
Boşanma aşamasındaki eşini ve ailesini katleden zanlı tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, boşanma aşamasındaki karısı ile kayınvalidesini, kayınpederini ve kayınbiraderini silahla öldüren zanlı tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mart 2026 19:50, Son Güncelleme : 31 Mart 2026 19:45
Boşanma aşamasındaki eşini ve ailesini katleden zanlı tutuklandı

Ö.C. (28), sabaha karşı 04.00 sıralarında boşanma aşamasındaki eşinin Kabaçınar Mahallesi'ndeki babasının evine gitti.

Burada eşi Sariye Nur C'yi (20) bıçakla, kayınvalidesi Fadime Girgin (41), kayınbiraderi Yusuf Can Girgin (13) ve kayınpederi Musa Girgin'i (51) av tüfeğiyle öldüren zanlı olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri, işlemlerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli ile babası S.C'yi Yunusdere Mahallesi'ndeki evde gözaltına aldı.

Ekipler, şüpheliye yardım ettiği gerekçesiyle arkadaşı C.S'yi (22) de yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden cinayet zanlısı Ö.C, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin babası serbest bırakılırken, arkadaşı ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

- Cenazeler defnedildi

İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri tamamlanan 4 kişinin cenazesi, yakınlarınca teslim alınarak Kabaçınar Mahallesi'ne getirildi.

Turgutlu İlçe Müftüsü Ömer Çoban'ın Kabaçınar Mahallesi Camisi'nde kıldırdığı cenaze namazının ardından cenazeler, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, İlçe Jandarma Komutanı Sercan Karaçalı ile maktullerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, zanlıyla ilgili Turgutlu 2. Asliye Ceza Mahkemesinde hakaret suçundan devam eden kovuşturmanın bulunduğu, 14 Ocak ile 14 Şubat arasında boşanma aşamasındaki eşine 1 aylık koruma tedbir kararı uygulandığı belirlendi.

Kabaçınar Mahallesi Muhtarı Bekir Sıtkı Alp (42), gazetecilere, saat 03.59'da jandarmanın kendisini aramasıyla olaydan haberdar olduğunu, eve geldiklerinde 4 kişinin cesedini gördüklerini söyledi.

Şüphelinin Yunusdere Mahallesi'ndeki babasının evinde uyurken gözaltına alındığını anlatan Alp, "2 sene oldu evleneli. Yaklaşık 4-5 aydır da ayrı, boşanma aşamasındalar. Bir celse geçti. Şimdi 2 Nisan'da mahkemeleri vardı. Bu mahkemede boşanma süreci gerçekleşecek diye düşünülüyordu." dedi.

Alp, şüphelinin düğün masraflarını gerekçe göstererek kız tarafından yaklaşık 370 bin lira talep ettiğini ve bu durumun karşılıklı davalara neden olduğunu belirtti.

Kabaçınar Mahallesi sakinlerinden Ali Alp (52) ise boşanma sürecinden dolayı ailenin bir süredir tedirgin olduğunu dile getirdi.

Silah seslerini duymadıklarını ifade eden Alp, şunları kaydetti:

"Zaten jandarmanın siren sesiyle uyandık. 4'ü 9 geçe mi öyle bir şeydi. O saatten sonra zaten jandarma olaydan haberdar olmuştu. Çok kötü oldu. Biz zaten böyle bir şey hiç görmemiştik. Ben 52 yaşındayım. Böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyorum. Eskileri soruyoruz, onlar da böyle bir şey olmadığını söylüyor. Çok acı bir şey. Allah kimsenin başına vermesin, geride kalanlara sabırlar versin."

