Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda

Bölüm üzerinde partisi adına söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, çiftçinin, tekstilcinin, nakliyecinin ve ayakkabı sektörünün karşılaştığı zorluklardan bahsettiklerini ancak bunlardan dikkate alınmadığını öne sürdü.

Ekmen, milletin beklentisinin görüşülen teklif olmadığını savunarak, "Milletimiz, gıda enflasyonunu kaynağında kurutacak, reel sektörün can çekişmesini durduracak adımlar bekliyor. Milletimiz sizden, üreticinin, ihracatçının bu zor zamanında devleti yanında görmek istediğini teklifler, kanunlar, uygulamalar yoluyla bekliyor, görmek istiyor." dedi.

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, teklifte yer alan düzenlemeyle bedelli askerlik yapmak üzere başvuranlardan tahsil edilecek tutarların artırılmasını öngören düzenlemeyi eleştirdi.

Bu şekilde vatandaşa ek yük bindirildiğini savunan Uz, şöyle konuştu:

"Diyorsunuz ki 'bu fark Savunma Sanayii Destekleme Fonuna gidecek'. Diyorsunuz ki 'Türkiye, güçlü savunma sanayisi kurmak zorundadır'. Bu konuda zaten kimsenin bir tereddüdü yok. Elbette biz de güçlü bir savunma isteriz, tam bağımsız bir Türkiye arzu ederiz, Türk ordusunun caydırıcılığının artmasını arzularız ama savunma sanayisinin finansmanını böyle kuramazsınız. Savunma sanayisinin kaynağı, milletin sırtına dolaylı yük bindirmekle, askerlik hizmeti üzerinden tahsilat artırılarak, 'bütçe dışı fon' mantığıyla beslenerek oluşturulamaz."

- "Yüksek oranlı indirimler vatandaşlarımız için önemli bir destek niteliğindedir"

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, kanun teklifinin, kamu kaynaklarının daha etkin kullanılması, mali disiplinin güçlendirilmesi ve vatandaşların hayatını doğrudan etkileyen alanlarda somut iyileştirmeler sağlanması bakımından önemli düzenlemeler içerdiğini vurguladı.

Cumhur İttifakı'nın temel yaklaşımının, kaynakları israf etmeden değerlendiren, üretimi destekleyen ve sosyal dengeyi gözeten bir kamu yönetimi anlayışını güçlendirmekten geçtiğinin altını çizen Ersoy, "Teklif kapsamında kamu idarelerinin mülkiyetinde bulunan atıl ve ihtiyaç fazlası taşınmazların ekonomiye kazandırılması önemli bir adımdır. Bu taşınmazların Özelleştirme İdaresi aracılığıyla değerlendirilmesi ve elde edilecek gelirin yeniden kamu yatırımlarına yönlendirilmesi hem bütçe disiplini hem de hizmet kalitesinin artırılması açısından yerinde bir düzenlemedir. Böylece kamu, elindeki kaynakları daha verimli kullanarak vatandaşlarımıza daha güçlü hizmet sunma imkanına kavuşacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Düzenlemeyle, deprem bölgesine yönelik ödeme kolaylığı getirildiğini belirten Ersoy, "6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmaya devam ederken hak sahibi vatandaşlarımızın borçlarını daha uygun şartlarda kapatabilmelerine imkan tanıması, devletimizin her şartta ve durumda milletinin yanında olduğunu bir kez daha göstermektedir. Özellikle peşin ödemelerde sağlanan yüksek oranlı indirimler vatandaşlarımız için önemli bir destek niteliğindedir." ifadelerini kullandı.

MHP'li Ersoy, şöyle devam etti:

"Sonuç olarak bu teklif, mali disiplini güçlendiren, sosyal adaleti gözeten ve afet sonrası toparlanma sürecine katkı sunan bütüncül bir yaklaşım içermektedir. Cumhur İttifakı olarak amacımız güçlü ekonomi, güçlü devlet ve güçlü toplum hedefi doğrultusunda bu tür düzenlemeleri hayata geçirmeye devam etmektir."

MHP'li Ersoy'un konuşmasından sonra, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ da 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova ile Türkiye arasında oynanacak maçta A Milli Futbol Takımı'na başarı diledi.

Ardından birleşime ara veren Bozdağ, ara sonrası komisyonun yerini almaması üzerine birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.