Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda

40 TL'ye alıp 199 TL'ye sattılar: Haksız fiyat artışına 1.8 Milyon TL ceza!
40 TL'ye alıp 199 TL'ye sattılar: Haksız fiyat artışına 1.8 Milyon TL ceza!
YÖK talimatı gönderdi: Doğum yapan kadınlara ek süre verilsin!
YÖK talimatı gönderdi: Doğum yapan kadınlara ek süre verilsin!
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım görevden uzaklaştırıldı
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım görevden uzaklaştırıldı
Sağlık Bakanlığı'nda iki genel müdür değişti
Sağlık Bakanlığı'nda iki genel müdür değişti
Sistem arızası ödemeleri durdurdu: SGK'den 7 Nisan'a kadar ek süre
Sistem arızası ödemeleri durdurdu: SGK'den 7 Nisan'a kadar ek süre
ABD'ye ait uçaklar İncirlik Üssü'nü kullandı mı? DMM'den açıklama
ABD'ye ait uçaklar İncirlik Üssü'nü kullandı mı? DMM'den açıklama
Bosna-Hersek'ten Hakkari'ye uzanan operasyon: 52 gözaltı
Bosna-Hersek'ten Hakkari'ye uzanan operasyon: 52 gözaltı
TÜRK-İŞ açıkladı: 4 kişilik ailenin 'açlık sınırı' 32 bin TL'yi geçti
TÜRK-İŞ açıkladı: 4 kişilik ailenin 'açlık sınırı' 32 bin TL'yi geçti
Gözler mart enflasyonunda: İşte 32 ekonomistin enflasyon beklentisi
Gözler mart enflasyonunda: İşte 32 ekonomistin enflasyon beklentisi
5G dönemi başladı: İşte 5G'ye geçiş için yapılması gerekenler
5G dönemi başladı: İşte 5G'ye geçiş için yapılması gerekenler
KDK'den bakanlık ve SGK'ye 'emekli maaşı' tavsiyesi
KDK'den bakanlık ve SGK'ye 'emekli maaşı' tavsiyesi
Sahte rapor çetesine 11 ilde operasyon: Doktorların da olduğu 29 gözaltı
Sahte rapor çetesine 11 ilde operasyon: Doktorların da olduğu 29 gözaltı
Tutuklanan Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu
Tutuklanan Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu
Erdoğan: 5G ile üretkenliğin zirveye ulaştığı yeni bir döneme giriyoruz
Erdoğan: 5G ile üretkenliğin zirveye ulaştığı yeni bir döneme giriyoruz
25 ilde zehir tacirlerine operasyon: 99 tutuklama
25 ilde zehir tacirlerine operasyon: 99 tutuklama
İstiklal Caddesi'nde tarihi rekor: 107 milyon ziyaretçi
İstiklal Caddesi'nde tarihi rekor: 107 milyon ziyaretçi
Apartmanlarda borç ilanları artık asılamayacak
Apartmanlarda borç ilanları artık asılamayacak
Bahçeli: Gereken yasal düzenleme yapılabilmesi için uygun iklim oluşmuştur
Bahçeli: Gereken yasal düzenleme yapılabilmesi için uygun iklim oluşmuştur
Merkez Bankası'ndan döviz mesajı: Likidite sıkıntısı yok
Merkez Bankası'ndan döviz mesajı: Likidite sıkıntısı yok
Motorine yeni zam, 80 lirayı aşacak
Motorine yeni zam, 80 lirayı aşacak
Ankara'da piyasaya hastalıklı et sürüldü: Denetimleri sızdıran 5'i memur 28 gözaltı
Ankara'da piyasaya hastalıklı et sürüldü: Denetimleri sızdıran 5'i memur 28 gözaltı
Bursa B.B. Başkanı Mustafa Bozbey, eşi, kızı, kardeşi dahil 59 kişi gözaltına alındı
Bursa B.B. Başkanı Mustafa Bozbey, eşi, kızı, kardeşi dahil 59 kişi gözaltına alındı
FETÖ'nün Mahrem Yapılanmasına Operasyon: 5 kamu personeline gözaltı
FETÖ'nün Mahrem Yapılanmasına Operasyon: 5 kamu personeline gözaltı
Samsun'da öğrencilerin bulunduğu midibüs devrildi: 11 yaralı
Samsun'da öğrencilerin bulunduğu midibüs devrildi: 11 yaralı
Öğrenci affı geliyor! Milyonlar eğitime geri dönüyor
Öğrenci affı geliyor! Milyonlar eğitime geri dönüyor
Adalet Bakanı Gürlek şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andı
Adalet Bakanı Gürlek şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andı
İlave ödemenin emekli maaşına yansıtılmaması AYM'ye taşınıyor
İlave ödemenin emekli maaşına yansıtılmaması AYM'ye taşınıyor
Yastık altında 5 bin tonluk hazine: Güvenli liman mı, ekonomik kayıp mı?
Yastık altında 5 bin tonluk hazine: Güvenli liman mı, ekonomik kayıp mı?
Bakanlıktan 'APP plaka' uyarısı: Uzatma yok, 1 Nisan'da yürürlükte!
Bakanlıktan 'APP plaka' uyarısı: Uzatma yok, 1 Nisan'da yürürlükte!
Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümü üzerindeki görüşmelere başlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mart 2026 22:11, Son Güncelleme : 31 Mart 2026 22:15
Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda

Bölüm üzerinde partisi adına söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, çiftçinin, tekstilcinin, nakliyecinin ve ayakkabı sektörünün karşılaştığı zorluklardan bahsettiklerini ancak bunlardan dikkate alınmadığını öne sürdü.

Ekmen, milletin beklentisinin görüşülen teklif olmadığını savunarak, "Milletimiz, gıda enflasyonunu kaynağında kurutacak, reel sektörün can çekişmesini durduracak adımlar bekliyor. Milletimiz sizden, üreticinin, ihracatçının bu zor zamanında devleti yanında görmek istediğini teklifler, kanunlar, uygulamalar yoluyla bekliyor, görmek istiyor." dedi.

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, teklifte yer alan düzenlemeyle bedelli askerlik yapmak üzere başvuranlardan tahsil edilecek tutarların artırılmasını öngören düzenlemeyi eleştirdi.

Bu şekilde vatandaşa ek yük bindirildiğini savunan Uz, şöyle konuştu:

"Diyorsunuz ki 'bu fark Savunma Sanayii Destekleme Fonuna gidecek'. Diyorsunuz ki 'Türkiye, güçlü savunma sanayisi kurmak zorundadır'. Bu konuda zaten kimsenin bir tereddüdü yok. Elbette biz de güçlü bir savunma isteriz, tam bağımsız bir Türkiye arzu ederiz, Türk ordusunun caydırıcılığının artmasını arzularız ama savunma sanayisinin finansmanını böyle kuramazsınız. Savunma sanayisinin kaynağı, milletin sırtına dolaylı yük bindirmekle, askerlik hizmeti üzerinden tahsilat artırılarak, 'bütçe dışı fon' mantığıyla beslenerek oluşturulamaz."

- "Yüksek oranlı indirimler vatandaşlarımız için önemli bir destek niteliğindedir"

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, kanun teklifinin, kamu kaynaklarının daha etkin kullanılması, mali disiplinin güçlendirilmesi ve vatandaşların hayatını doğrudan etkileyen alanlarda somut iyileştirmeler sağlanması bakımından önemli düzenlemeler içerdiğini vurguladı.

Cumhur İttifakı'nın temel yaklaşımının, kaynakları israf etmeden değerlendiren, üretimi destekleyen ve sosyal dengeyi gözeten bir kamu yönetimi anlayışını güçlendirmekten geçtiğinin altını çizen Ersoy, "Teklif kapsamında kamu idarelerinin mülkiyetinde bulunan atıl ve ihtiyaç fazlası taşınmazların ekonomiye kazandırılması önemli bir adımdır. Bu taşınmazların Özelleştirme İdaresi aracılığıyla değerlendirilmesi ve elde edilecek gelirin yeniden kamu yatırımlarına yönlendirilmesi hem bütçe disiplini hem de hizmet kalitesinin artırılması açısından yerinde bir düzenlemedir. Böylece kamu, elindeki kaynakları daha verimli kullanarak vatandaşlarımıza daha güçlü hizmet sunma imkanına kavuşacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Düzenlemeyle, deprem bölgesine yönelik ödeme kolaylığı getirildiğini belirten Ersoy, "6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmaya devam ederken hak sahibi vatandaşlarımızın borçlarını daha uygun şartlarda kapatabilmelerine imkan tanıması, devletimizin her şartta ve durumda milletinin yanında olduğunu bir kez daha göstermektedir. Özellikle peşin ödemelerde sağlanan yüksek oranlı indirimler vatandaşlarımız için önemli bir destek niteliğindedir." ifadelerini kullandı.

MHP'li Ersoy, şöyle devam etti:

"Sonuç olarak bu teklif, mali disiplini güçlendiren, sosyal adaleti gözeten ve afet sonrası toparlanma sürecine katkı sunan bütüncül bir yaklaşım içermektedir. Cumhur İttifakı olarak amacımız güçlü ekonomi, güçlü devlet ve güçlü toplum hedefi doğrultusunda bu tür düzenlemeleri hayata geçirmeye devam etmektir."

MHP'li Ersoy'un konuşmasından sonra, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ da 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova ile Türkiye arasında oynanacak maçta A Milli Futbol Takımı'na başarı diledi.

Ardından birleşime ara veren Bozdağ, ara sonrası komisyonun yerini almaması üzerine birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

