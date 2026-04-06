Bolu Belediyesi soruşturmasında serbest bırakılan 3 kişi tutuklandı

Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada dün gece çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 3 kişi, savcının itirazı üzerine tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Haber Giriş : 06 Nisan 2026 18:55, Son Güncelleme : 06 Nisan 2026 18:58
Geçtiğimiz ay yürütülen 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Önceki gün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte jandarma ekipleri belediye binasındaki tüm bilgisayarları ve dijital materyalleri inceleme altına alırken, CHP'li meclis üyesi Cihan Tutal, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan ve BOLSEV Vakfı Üyesi Ali Sarıyıldız gözaltına alınmıştı. Soruşturmaya ilişkin daha önce de Naim Ayhan ve Ali Sarıyıldız gözaltına alınmış ve ifadeleri sonrası serbest bırakılmıştı. Jandarma ekipleri, belediye binasında yaklaşık 5 saat süren aramalar sonucu el konulan evrak ve bilgisayarları Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na götürmüştü. İl Jandarma Komutanlığı'nda gözaltı işlemleri tamamlanan CHP'li meclis üyesi Cihan Tutal, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan ve BOLSEV Vakfı Üyesi Ali Sarıyıldız, dün öğle saatlerinde Bolu Adliyesi'ne sevk edilmişti. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Savcının itirazı üzerine tutuklandılar

Savcının karara itirazı üzerine 3 kişi, bugün akşam saatlerinde yeniden gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 isim, Bolu Adliyesi'ne götürüldü. CHP'li meclis üyesi Cihan Tutal, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan ve BOLSEV Vakfı Üyesi Ali Sarıyıldız, öurada çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

