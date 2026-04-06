Nevzat Bahtiyar'a ağırlaştırılmış müebbet talebi

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yeniden yargılanmaya başlanan Nevzat Bahtiyar hakkında savcı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2026 15:13, Son Güncelleme : 06 Nisan 2026 15:14
Yargıtay 1. Ceza Dairesinin, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan verilen 4 yıl 6 ay hapis cezası kararını, "eylemin nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" kapsamında değerlendirilmesi adına bozmasının ardından Nevzat Bahtiyar'ın yeniden yargılanmasına başlandı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, Narin Güran'ın cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden tutuklu sanık Bahtiyar ile Narin'in babası Arif Güran, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Bahtiyar'ın avukatı Adnan Ataş da yerel mahkemenin müvekkiline verdiği kararı doğru bulduğunu savunarak, bu yönde karar verilmesini talep etti.

Heyet, söz konusu taleplerin oy birliğiyle ayrı ayrı reddine karar verdi.

Savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıklayarak, Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebinde bulundu.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yargılanan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin sanıklara verdiği hükmü hukuka uygun bulmuştu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ile Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının onanması istenmişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, tutuklu sanıklar Yüksel, Enes ve Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onamış, Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasını ise "eylemin nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" kapsamında değerlendirilmesi adına bozmuştu.

