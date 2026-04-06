Yılmaz Özdil Sözcü TV'den istifa etti

Deniz kirliliğine sıkı denetim: Milyonluk ceza yağdı
Deniz kirliliğine sıkı denetim: Milyonluk ceza yağdı
Sosyal medyada '15 yaş' sınırı yasalaşıyor
Sosyal medyada '15 yaş' sınırı yasalaşıyor
Doğum izni 24 haftaya çıkıyor
Doğum izni 24 haftaya çıkıyor
Motorinde rekor artış, benzin de yükseliyor
Motorinde rekor artış, benzin de yükseliyor
Herkes tapusuna bakıyor; O detay yoksa yıkım kararı geliyor...
Herkes tapusuna bakıyor; O detay yoksa yıkım kararı geliyor...
6 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 51 gözaltı
6 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 51 gözaltı
Altın haftaya düşüşle başladı
Altın haftaya düşüşle başladı
Mağduru tehdit edene af yok! Hukukçular: Cezalar artmalı
Mağduru tehdit edene af yok! Hukukçular: Cezalar artmalı
Kabine 'Orta Doğu' gündemiyle toplanacak
Kabine 'Orta Doğu' gündemiyle toplanacak
Bir araç yandı, 14 lüks araç kül oldu
Bir araç yandı, 14 lüks araç kül oldu
CHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
CHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
Bursa'da başkan vekili için seçim tarihi belli oldu
Bursa'da başkan vekili için seçim tarihi belli oldu
5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada: Otobüs sahibi tutuklandı
5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada: Otobüs sahibi tutuklandı
Diyanet İşleri Başkanlığı 3 bin 200 personel alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 3 bin 200 personel alacak
MSB duyurdu: İğneada açıklarında tespit edilen mayın, imha edildi
MSB duyurdu: İğneada açıklarında tespit edilen mayın, imha edildi
Bankalar yeni rekor tahminleri açıklarken altında ters köşe!
Bankalar yeni rekor tahminleri açıklarken altında ters köşe!
İran'dan yeni uyarı: Hürmüz gibi o da kapatılabilir
İran'dan yeni uyarı: Hürmüz gibi o da kapatılabilir
Şirket iflas etti, 600 kişi mağdur oldu: 177 kişi kutsal topraklardan döndü
Şirket iflas etti, 600 kişi mağdur oldu: 177 kişi kutsal topraklardan döndü
Bakan Gürlek: 'Suça sürüklenen çocuk' kavramı temelden değişecek
Bakan Gürlek: 'Suça sürüklenen çocuk' kavramı temelden değişecek
İhracatın şampiyonu yine otomotiv: Binek oto düştü, otobüs coştu!
İhracatın şampiyonu yine otomotiv: Binek oto düştü, otobüs coştu!
2026 YDS/1 20 farklı dilde yapıldı
2026 YDS/1 20 farklı dilde yapıldı
TBMM'de gündem yoğun: Babalık izni iki katına, annelik izni 6 aya çıkıyor!
TBMM'de gündem yoğun: Babalık izni iki katına, annelik izni 6 aya çıkıyor!
Avukat sayısı 5 yılda yüzde 44 arttı: Her 3 avukattan biri yeni!
Avukat sayısı 5 yılda yüzde 44 arttı: Her 3 avukattan biri yeni!
Bakan Memişoğlu paylaştı: Türkiye kendi kanser ilacını dünyaya hediye edecek
Bakan Memişoğlu paylaştı: Türkiye kendi kanser ilacını dünyaya hediye edecek
TBMM'ye gönderilen 31 bin dilekçede 'yok artık' dedirten istekler
TBMM'ye gönderilen 31 bin dilekçede 'yok artık' dedirten istekler
Ortaokul ve liseler için TYMM doğrultusunda 3 Bin 205 yeni soru yayımlandı
Ortaokul ve liseler için TYMM doğrultusunda 3 Bin 205 yeni soru yayımlandı
TCMB ve Bakanlıktan ortak yalanlama: 'Gizli bilgi' iddiaları gerçek dışı
TCMB ve Bakanlıktan ortak yalanlama: 'Gizli bilgi' iddiaları gerçek dışı
Bakanlık marka marka ifşa etti: Lahmacunda sakatat, köftede deri!
Bakanlık marka marka ifşa etti: Lahmacunda sakatat, köftede deri!
Meclis'te haftanın ilk gündemi 'doğum izni' düzenlemesi
Meclis'te haftanın ilk gündemi 'doğum izni' düzenlemesi
Emlak piyasasında 'boş ev' dönemi: Kiracılı evden daha değerli!
Emlak piyasasında 'boş ev' dönemi: Kiracılı evden daha değerli!
Yılmaz Özdil Sözcü TV'den istifa etti

Sözcü TV Medya Grubu'nun başına 1 Aralık 2025'te geçen usta gazeteci Yılmaz Özdil, siyasetçilerle yaşadığı sert polemiklerin ardından görevinden istifa etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Nisan 2026 12:16, Son Güncelleme : 06 Nisan 2026 12:17
Yılmaz Özdil Sözcü TV'den istifa etti

Medya dünyasında taşları yerinden oynatan bir gelişme yaşandı. Yaklaşık dört ay önce Sözcü TV'nin yönetimini devralan Yılmaz Özdil, kanalın yayın çizgisini "partilerüstü" bir noktada tutma çabası ve bu süreçte siyasi isimlerle girdiği polemiklerin gölgesinde istifa kararı aldı. Özellikle CHP kanadından gelen eleştiriler ve son dönemde yaşanan gerilimler, Özdil'in kanaldaki görev süresinin beklenenden kısa sürmesine neden oldu.

Yılmaz Özdil Neden İstifa Etti?

1 Aralık 2025 tarihinde büyük umutlarla Sözcü TV Medya Grubu'nun başına getirilen Yılmaz Özdil, görevinden ayrıldığını duyurdu. Yeniçağ Gazetesi ve Medyascope tarafından doğrulanan bilgilere göre; Özdil, istifa dilekçesini kanalın sahibi Burak Akbay'a sundu. İstifanın arkasındaki temel nedenin, Özdil'in son dönemde siyasetçilerle yaşadığı yüksek tansiyonlu tartışmalar ve kanalın bağımsız yayıncılık anlayışı üzerindeki baskılar olduğu belirtiliyor.

Gökhan Günaydın ve Yılmaz Özdil Arasındaki "Kahve Sohbeti" Gerilimi

İstifa sürecini tetikleyen en önemli olaylardan biri, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile yaşanan polemik oldu. Günaydın, Özdil'in televizyondaki analizlerini "kahve sohbeti" tadında bulduğunu söyleyerek sert bir eleştiride bulunmuştu. Bu eleştiriye sosyal medya üzerinden yanıt veren Özdil, 5 Nisan Pazar günü yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Burhanettin Bulut ve Gökhan Günaydın'ı tebrik ederim. Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, bağımsız gazeteciliği savunmak için elimden geleni yaptım, doğruyu dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatır."

Rasim Ozan Kütahyalı'dan "Sadi Irmak" Benzetmesi

Yılmaz Özdil'in vedası medya camiasında da geniş yankı buldu. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, Özdil'in Sözcü TV macerasını tarihi bir benzetmeyle yorumladı. Kütahyalı, Özdil'in "partilerüstü bir kanal" kurma idealinin başarısız olduğunu savunarak şunları söyledi:

"1974-75'te 4 ay süren Başbakan Sadi Irmak dönemi gibi, Yılmaz Özdil'in Sözcü TV Başbakanlığı dönemi de 4 ayda bitti. Sadi Irmak partilerüstü hükümetin başı olmak istemişti ama kamuoyundan güvenoyu alamamıştı. Şimdi de Yılmaz Özdil partilerüstü kanal olmak istedi ama başaramadı."

Sözcü TV'de Yeni Dönem Nasıl Olacak?

Yılmaz Özdil'in sadece 4 ay süren genel yayın yönetmenliği koltuğundan kalkmasıyla birlikte, Sözcü TV'nin yeni yol haritasının ne olacağı merak konusu. Siyasetle girdiği polemikler sonucu istifasını sunan Özdil'in ardından, kanalın "partilerüstü" iddiasını sürdürüp sürdürmeyeceği ise önümüzdeki günlerde netleşecek.

