Yılmaz Özdil Sözcü TV'den istifa etti

Medya dünyasında taşları yerinden oynatan bir gelişme yaşandı. Yaklaşık dört ay önce Sözcü TV'nin yönetimini devralan Yılmaz Özdil, kanalın yayın çizgisini "partilerüstü" bir noktada tutma çabası ve bu süreçte siyasi isimlerle girdiği polemiklerin gölgesinde istifa kararı aldı. Özellikle CHP kanadından gelen eleştiriler ve son dönemde yaşanan gerilimler, Özdil'in kanaldaki görev süresinin beklenenden kısa sürmesine neden oldu.

Yılmaz Özdil Neden İstifa Etti?

1 Aralık 2025 tarihinde büyük umutlarla Sözcü TV Medya Grubu'nun başına getirilen Yılmaz Özdil, görevinden ayrıldığını duyurdu. Yeniçağ Gazetesi ve Medyascope tarafından doğrulanan bilgilere göre; Özdil, istifa dilekçesini kanalın sahibi Burak Akbay'a sundu. İstifanın arkasındaki temel nedenin, Özdil'in son dönemde siyasetçilerle yaşadığı yüksek tansiyonlu tartışmalar ve kanalın bağımsız yayıncılık anlayışı üzerindeki baskılar olduğu belirtiliyor.

Gökhan Günaydın ve Yılmaz Özdil Arasındaki "Kahve Sohbeti" Gerilimi

İstifa sürecini tetikleyen en önemli olaylardan biri, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile yaşanan polemik oldu. Günaydın, Özdil'in televizyondaki analizlerini "kahve sohbeti" tadında bulduğunu söyleyerek sert bir eleştiride bulunmuştu. Bu eleştiriye sosyal medya üzerinden yanıt veren Özdil, 5 Nisan Pazar günü yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Burhanettin Bulut ve Gökhan Günaydın'ı tebrik ederim. Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, bağımsız gazeteciliği savunmak için elimden geleni yaptım, doğruyu dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatır."

Rasim Ozan Kütahyalı'dan "Sadi Irmak" Benzetmesi

Yılmaz Özdil'in vedası medya camiasında da geniş yankı buldu. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, Özdil'in Sözcü TV macerasını tarihi bir benzetmeyle yorumladı. Kütahyalı, Özdil'in "partilerüstü bir kanal" kurma idealinin başarısız olduğunu savunarak şunları söyledi:

"1974-75'te 4 ay süren Başbakan Sadi Irmak dönemi gibi, Yılmaz Özdil'in Sözcü TV Başbakanlığı dönemi de 4 ayda bitti. Sadi Irmak partilerüstü hükümetin başı olmak istemişti ama kamuoyundan güvenoyu alamamıştı. Şimdi de Yılmaz Özdil partilerüstü kanal olmak istedi ama başaramadı."

Sözcü TV'de Yeni Dönem Nasıl Olacak?

Yılmaz Özdil'in sadece 4 ay süren genel yayın yönetmenliği koltuğundan kalkmasıyla birlikte, Sözcü TV'nin yeni yol haritasının ne olacağı merak konusu. Siyasetle girdiği polemikler sonucu istifasını sunan Özdil'in ardından, kanalın "partilerüstü" iddiasını sürdürüp sürdürmeyeceği ise önümüzdeki günlerde netleşecek.