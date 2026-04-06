Ana sayfaHaberler Ekonomi

Boykot baskısı tabela değiştirtti: Algida gitti, Oando geldi!

Türkiye'de boykot tartışmalarının merkezinde yer alan Algida, yaz sezonuna girerken dikkat çeken bir imaj değişikliğine imza attı. Başta BİM, CarrefourSA ve Çağrı Market gibi dev zincirlerde Algida dolaplarının yerini "Oando" yazılı yeni dolaplar almaya başladı. Tüketiciler bu adımı "boykottan kaçış stratejisi" olarak yorumlarken, uzmanlar markanın Türkiye pazarına özel bir alt marka konumlandırdığını belirtiyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Nisan 2026 18:05, Son Güncelleme : 06 Nisan 2026 18:03
Yazdır
Boykot baskısı tabela değiştirtti: Algida gitti, Oando geldi!
İsrail'e verdiği destek nedeniyle uzun süredir Türkiye'de boykot listelerinin başında yer alan dondurma devi Algida, yaz sezonu öncesi oldukça dikkat çekici bir değişikliğe gitti.

Gzt.com'dan Hidayet Erdem'in haberine göre; zincir marketlerde görmeye alışık olduğumuz o meşhur kırmızı-beyaz Algida dolaplarının yerini, sessiz sedasız Oando logolu dolaplar almaya başladı.

Oando nedir, Algida ile bağlantısı ne?

Tüketicilerin market girişlerinde karşılaştığı bu yeni marka aslında yabancı bir isim değil. Oando, Algida'nın ana kuruluşu olan Unilever bünyesinde yer alan alt markalardan biri olarak biliniyor.

Özellikle boykotun etkisini kırmak ve satış grafiklerini korumak amacıyla yapılan bu "tabela değişikliği", sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Tüketiciler, içerik ve ürün kalitesi aynı kalmasına rağmen sadece isim değişikliğiyle markanın algı yönetimi yapmaya çalıştığını savunuyor.

Yaz sezonu öncesi stratejik hazırlık

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte dondurma satışlarının zirve yapacağı döneme girilirken, markanın bu hamlesi "boykottan kaçış planı" olarak yorumlanıyor.

Birçok yerel ve ulusal market zincirinde eski dolapların yenilendiği veya doğrudan Oando ismiyle yeni ünitelerin kurulduğu gözlemleniyor. Bu durum, bilinçli tüketicilerin markaları takibi konusunda yeni bir sınav niteliği taşıyor.

Uzmanlar, küresel markaların bu tür lokal isim değişikliklerini veya alt markaları ön plana çıkarma stratejilerini "rebranding" (yeniden markalama) operasyonları olarak değerlendirse de, günümüz dijital dünyasında markaların izini sürmek artık çok daha kolay.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber