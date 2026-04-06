Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı değişmedi

Görev süresi dolan Seracettin Göktaş, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanlığına yeniden seçildi.

Göktaş'ın, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanlığındaki 4 yıllık görev süresinin dolmasının ardından seçim yapıldı.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçimde 226 oy alan Göktaş, yeniden Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı seçildi.

Seracettin Göktaş, 1968'de Erzurum Karayazı'da doğdu, 1989'da Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Mesleğe Erzurum hakim adayı olarak başlayan Göktaş, sırasıyla Sason, İyidere hakimliği ve Yargıtay tetkik hakimliği görevlerinde bulundu.

Yargıtay üyeliğine 24 Şubat 2011'de seçilen Göktaş, Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürürken Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 2014'te ilk, 2018'de ikinci kez bu dairenin başkanlığına seçildi.

Göktaş, Yargıtay'daki dairelerin birleştirilmesi üzerine, Yargıtay Başkanlığınca 2020'de Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı olarak görevlendirildi. Buradaki görev süresi dolan Göktaş, 2022'de yeniden Daire Başkanı seçildi.

- "Akademik çalışmalar yapıyor"

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bilim Dalında yüksek lisans, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Özel Hukuk Dalında ise doktora yapan Göktaş'ın, "Türk İş Hukukunda İşçinin Çalışmaktan Kaçınma Hakkı" konulu yüksek lisans tezi ile "Türk İş Hukukunda Haksız Fesih" konulu doktora tezi kitap olarak basıldı.

"Açıklamalı ve İçtihatlı Basın İş Kanunu", "Türk İş Hukukunda İşe İade Davaları", "İş Kanunu ve Yargıtay Uygulaması" ve "6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Şerhi" adlı ortak eserleri, "Toplu İş Sözleşmesinin Kişi Bakımından Uygulanma Alanı" eseri ve iş hukuku ile ilgili konularda yayımlanmış makaleleri bulunan Göktaş, doçent doktor unvanıyla akademik çalışmalarını sürdürüyor.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı, kanun gereği aynı zamanda toplu iş uyuşmazlıklarını çözmekle görevli olan Yüksek Hakem Kurulu Başkanlığını da yürütüyor.