ABK davasında gizli sanıktan itiraf: Kendi kendimi suçlamaya zorlandım

TCMB'den enflasyon analizi: 'Eşel Mobil' enflasyonu frenledi!
TCMB'den enflasyon analizi: 'Eşel Mobil' enflasyonu frenledi!
Erdoğan: Gündemimizde erken veya ara seçim yok
Erdoğan: Gündemimizde erken veya ara seçim yok
Akaryakıt mı, şarj mı? Yılda 105 bin TL cebinizde kalabilir
Akaryakıt mı, şarj mı? Yılda 105 bin TL cebinizde kalabilir
Sürücülere sevindirici haber: Akaryakıt zamları iptal edildi!
Sürücülere sevindirici haber: Akaryakıt zamları iptal edildi!
TMO'dan 'Yunan pirinci satılıyor' iddialarına yanıt
TMO'dan 'Yunan pirinci satılıyor' iddialarına yanıt
Sağlıkta milli dönem: GÖKBEY 'hava ambulansı' olarak göreve başlıyor!
Sağlıkta milli dönem: GÖKBEY 'hava ambulansı' olarak göreve başlıyor!
Kadro alamayan akademisyenin intikamı: Meslektaşlarını sahte senetle dolandırdı!
Kadro alamayan akademisyenin intikamı: Meslektaşlarını sahte senetle dolandırdı!
Mustafa Bozbey tutuklanmıştı: Valilik 'geçici başkan' görevlendirdi
Mustafa Bozbey tutuklanmıştı: Valilik 'geçici başkan' görevlendirdi
Kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
Kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
Nüfusu 2 binin altına düşen belediyeler köye dönüşecek
Nüfusu 2 binin altına düşen belediyeler köye dönüşecek
YÖK Başkanı duyurdu: Üniversitelere yeni programlar açılacak
YÖK Başkanı duyurdu: Üniversitelere yeni programlar açılacak
Deniz kirliliğine sıkı denetim: Milyonluk ceza yağdı
Deniz kirliliğine sıkı denetim: Milyonluk ceza yağdı
Sosyal medyada '15 yaş' sınırı yasalaşıyor
Sosyal medyada '15 yaş' sınırı yasalaşıyor
Doğum izni 24 haftaya çıkıyor
Doğum izni 24 haftaya çıkıyor
Herkes tapusuna bakıyor; O detay yoksa yıkım kararı geliyor...
Herkes tapusuna bakıyor; O detay yoksa yıkım kararı geliyor...
6 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 51 gözaltı
6 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 51 gözaltı
Mağduru tehdit edene af yok! Hukukçular: Cezalar artmalı
Mağduru tehdit edene af yok! Hukukçular: Cezalar artmalı
Bir araç yandı, 14 lüks araç kül oldu
Bir araç yandı, 14 lüks araç kül oldu
CHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
CHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
Bursa'da başkan vekili için seçim tarihi belli oldu
Bursa'da başkan vekili için seçim tarihi belli oldu
5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada: Otobüs sahibi tutuklandı
5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada: Otobüs sahibi tutuklandı
Diyanet İşleri Başkanlığı 3 bin 200 personel alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 3 bin 200 personel alacak
MSB duyurdu: İğneada açıklarında tespit edilen mayın, imha edildi
MSB duyurdu: İğneada açıklarında tespit edilen mayın, imha edildi
Bankalar yeni rekor tahminleri açıklarken altında ters köşe!
Bankalar yeni rekor tahminleri açıklarken altında ters köşe!
İran'dan yeni uyarı: Hürmüz gibi o da kapatılabilir
İran'dan yeni uyarı: Hürmüz gibi o da kapatılabilir
Şirket iflas etti, 600 kişi mağdur oldu: 177 kişi kutsal topraklardan döndü
Şirket iflas etti, 600 kişi mağdur oldu: 177 kişi kutsal topraklardan döndü
Bakan Gürlek: 'Suça sürüklenen çocuk' kavramı temelden değişecek
Bakan Gürlek: 'Suça sürüklenen çocuk' kavramı temelden değişecek
İhracatın şampiyonu yine otomotiv: Binek oto düştü, otobüs coştu!
İhracatın şampiyonu yine otomotiv: Binek oto düştü, otobüs coştu!
2026 YDS/1 20 farklı dilde yapıldı
2026 YDS/1 20 farklı dilde yapıldı
TBMM'de gündem yoğun: Babalık izni iki katına, annelik izni 6 aya çıkıyor!
ABK davasında gizli sanıktan itiraf: Kendi kendimi suçlamaya zorlandım

İstinaf mahkemesinin bozma kararının ardından 76 sanıklı Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davası yeniden başladı. Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen duruşmaya, örgüt lideri Kaplan ve "M7" kod adlı gizli tanık olduğunu itiraf eden Serdar Sertçelik'in iddiaları damga vurdu. Sertçelik, emniyette baskı ve şantajla gizli tanık yapıldığını öne sürerken, salon karıştı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Nisan 2026 19:43, Son Güncelleme : 06 Nisan 2026 20:23
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik davada sanıklara verilen cezaların istinafta bozulmasının ardından 76 sanığın yargılanmasına yeniden başlandı.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 2023 yılında Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, 3 Aralık 2024'te karar açıklandı. Örgüt elebaşı Ayhan Bora Kaplan'a 68 yıl hapis cezası verilirken, 36 sanık ise 1 yıl 6 ay 22 gün ile 21 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı. Bölge Adliye Mahkemesi, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü üyelerinin yeniden yargılanması için dosyayı Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderdi.

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ayhan Bora Kaplan ve Serdar Sertçelik ile tutuklu ve tutuksuz sanıklar katılırken taraf avukatları da salonda hazır bulundu. İddianamenin özetinin okunması ve sanıkların kimlik tespitinin ardından sanık Kaplan'a söz verildi.

SANIK YAKINLARI SALONDAN ÇIKARILDI

Sanık Kaplan'ın, "Operasyonu düzenleyen polisler de burada. Bunlar, FETÖ'den yargılanıyor" ifadeleri üzerine şikayetçi sanık sıfatıyla salonda yer alan polisler, tepki gösterdi. İzleyici kısmında bulunan Ayhan Bora Kaplan'ın yakınları da sanık polislere bağırarak, tepki gösterdi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, Kaplan'ın yakınlarını duruşmadan çıkarırken, sanık ve izleyicilere duruşmanın düzenini bozmamaları konusunda uyarıda bulundu.

'HEM GİZLİ TANIK HEM SANIK YAPILDIM'

Ardından Mahkeme Başkanı, tutuklu sanık Serdar Sertçelik'e söz verdi. 'M7' kod adıyla gizli tanık yapılma sürecini anlatan sanık Sertçelik, "Suç örgütünün başlangıcı olan 2021 yılında yapılan operasyonda benim adım geçmemektedir. 2023 yılında ise dosyada benim adım hiçbir şekilde geçmezken, 15 gün sonra adım dosyaya giriyor ve gözaltı kararım çıkıyor. Şu an iddianamede yönetici olarak yer alıyorum. Dosyanın 'M7' kod isimli gizli tanığı benim. Aynı dosyada hem gizli tanık hem sanık yapıldım. Kendi kendimi suçlamak zorunda bırakıldım. Baskı ve vaatlerle gizli tanık yapıldım" dedi.

'HEP AĞABEYİM ÜZERİNDEN TEHDİT EDİLDİM'

Emniyette mülakat odası olduğunu ve ön görüşme adı altında tehdit edildiğini öne süren Sertçelik, "Kendimi 'M7' olarak deşifre ettikten sonra kendi işlerine gelen kısımları dosyaya kazandırmışlar. Mülakat odasında insanları baskı ve şantajla istedikleri kıvama getiriyorlar ve ifade alıyorlar. Şevket Demircan, 'Bu dosyadan kurtuluşun yok. Öğretmen ağabeyin de tutuklanır' dedi. Beni bu dosyada yumuşak karnımdan, ağabeyimden vurdular. Bu dosyada hep ağabeyim üzerinden tehdit edildim. Ben gizli tanık olduktan sonra pasta kesip kutlama yaptılar. İşkence ve tehditler bitti" diye konuştu. Sanık Sertçelik'in ifadesinin ardından duruşmaya ara verildi.

