3 ayrı suçtan aranırken sahte dişçilik yapmış
Bursa'da sağlıksız koşullarda diş tedavisi yaptığı belirlenen C.T., polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Diş hekimliği yetkisi bulunmayan diplomasız C.T.'nin 3 ayrı suçtan arandığı belirlenirken, poliklinikteki malzemelere ise el konuldu.
Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Bahar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde kaçak diş kliniği olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İş yerine giden ekipler, C.T'nin diş hekimliği yetkisi bulunmadan ruhsatsız iş yerinde çalıştığını ve diplomasız hekimlik ve basit yaralama gibi 3 ayrı suçtan arandığını belirledi.
C.T. ekiplerce gözaltına alındı.
Sağlıksız ortamda faaliyet gösteren klinik mühürlenerek çok sayıda malzemeye el konuldu.