Yine CHP belediyesi yine taciz iddiası: Başdanışmana makamında gözaltı!

Muğla'da CHP'li belediyede yeni bir taciz skandalı daha gündeme bomba gibi düştü! Büyükşehir Belediye Başkanı'nın başdanışmanı Levent Arkan, iş arayan üniversiteli genç kıza gönderdiği skandal mesajlar sonrası nitelikli cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı. Savcılık arama, el koyma ve dijital inceleme süreci yürütürken, dosyaya giren ifadeler kamuoyunda infial yarattı.

İŞ UMUDU TACİZ KABUSUNA DÖNÜŞTÜ

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde kritik görevde bulunan başdanışman Levent Arkan hakkında ciddi ve çarpıcı iddialar gündeme geldi. İş arayan üniversite öğrencisi Dilara Çalıbük'ün sosyal medya üzerinden yaptığı başvuru, kısa sürede iş görüşmesinden çıkarak taciz içerikli bir sürece evrildi.Müşteki Çalıbük ifadesinde sürecin nasıl değiştiğini açık şekilde anlattı: "Konuşmalar işten tamamen koptu", "Sürekli beni yanına çağıran mesajlar gönderdi", "Konuyu işe çekmeye çalıştım ama ısrarla özel alana taşıdı"! Genç kadının ifadesine göre, şüpheli ısrarcı ve sistematik şekilde iletişimi kişisel ve yakın ilişki zeminine çekmeye çalıştı.

SKANDAL MESAJLAR: "GEL ARTIK", "YANIMA GEL"

Başdanışman Levent Arkan'ın soruşturma dosyasına giren mesajları olayın boyutunu gözler önüne serdi: "Ben yalnız yaşıyorum, istediğin zaman arayabilirsin", "Gel artık", "İşi bırak, biletini göndereyim yanıma gel"! Bu ifadelerin, mağdur tarafından "rahatsız edici ve taciz içerikli" olarak değerlendirildiği belirtildi.Dosyadaki en kritik detaylardan biri de şüphelinin konumunu öne çıkarması oldu. Çalıbük, Arkan'ın sık sık belediye başkanının danışmanı olduğunu vurguladığını belirterek: "Bende güven oluşturmak ve etkilemek istediğini düşündüm" dedi. İş arayan genç kızın üzerinde bu durumun baskı kurmaya yönelik olduğu değerlendiriliyor.

"YANIMA GELİRSEN DESTEK OLURUM"

İfade tutanağına göre, Arkan'ın telefonla arayarak yalnız yaşadığını söylediği ve genç kadını yanına çağırdığı da kayıtlara geçti. Bu sözler, savcılık tarafından nitelikli cinsel taciz kapsamında değerlendirilen önemli unsurlar arasında yer aldı. Genç kadın ifadesinin sonunda açık şekilde şikayetçi olduğunu belirterek, tüm iletişim kayıtlarının incelenmesine rıza verdiğini ve şüphelinin cezalandırılmasını talep etti.Yaşanan bu son olay, CHP'li belediyelerde son dönemde gündeme gelen iddiaları yeniden tartışmaya açtı. Muğla'daki gelişme, kamuoyunda "yine mi aynı tablo?" sorusunu beraberinde getirdi. En son Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da müşteki olduğu şantaj dosyasında benzer sebeplerle sanık olduğu kamuoyuna yansımıştı.

Süreçle ilgili bilgilendirme yapılacağı aktarıldı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan MUBRAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan hakkında adli süreç devam etmektedir. Adli süreç netleştiğinde gereken bilgilendirme yapılacaktır" denildi.