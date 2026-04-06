Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Tutuklanan İnan Güney'in dosyası İBB dosyası ile birleştirildi

Görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında 'dolandırıcılık' ve 'suç örgütüne yardım' iddiasıyla hazırlanan ve 35 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianame, 'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' dosyası ile birleştirildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2026 21:05, Son Güncelleme : 06 Nisan 2026 22:11
Yazdır
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve diğer 6 kişiye yönelik 'dolandırıcılık' ve 'suç örgütüne yardım' suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, 'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' dosyası ile birleştirildi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Deniz Göleli, İnan Güney, İsmail Akkaya, Mehmet Akif Bulut, Sabriye Akkaya, Seyhan Özcan ile Veysel Eren Güven 'şüpheli' sıfatıyla yer almıştı. Hazırlanan iddianamede, İnan Güney'in Serkan Ö. ve Rauf Cem I.'nın yetkilisi olduğu bir şirkete resmi olmasa da fiiliyatta ortağı olduğu, bu şirkete usulsüz ihaleler ve doğrudan işler bağladığı, bu işleri BELTAŞ Genel Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediye Başkanlığı dönemlerinde Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla suç örgütü üyesi Kağan S. üzerinden gerçekleştirdiği ve gayriresmi ortağı olduğu şirketin yetkilisi olan Serkan Ö. ile İnan Güney'in üniversiteden samimi sınıf arkadaşı olduğu aktarılmıştı. Açık hava reklam mecralarında faaliyet gösteren birçok şirket ve şahıs tarafından şüpheli İnan Güney'in söz konusu şirketin gayriresmi ortağı olduğunun bilindiğinin aktarıldığı iddianamede, Güney'in elde ettiği haksız kazancı suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Ekrem İmamoğlu ve kendi illegal siyasi emellerine harcadığı kaydedilmişti. Hazırlanan iddianamede, Deniz Göleli, İnan Güney, İsmail Akkaya, Mehmet Akif Bulut, Sabriye Akkaya, Seyhan Özcan ve Veysel Eren Güven'in 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ve 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek' suçlarından toplamda ayrı ayrı 14 yıldan 35 yıla kadar hapis cezalandırılması istenmişti. İddianamenin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu suç örgütü ile yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin dava ile birleştirilmesi talep edilmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber