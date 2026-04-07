İmamoğlu'na mahkemedeki sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı
Bir kısım basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan iddialar üzerine, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir davada sarf ettiği sözler nedeniyle Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2026 22:06, Son Güncelleme : 07 Nisan 2026 22:08
Ekrem İmamoğlu'nun, 06 Nisan 2026 tarihli duruşmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda "çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması olarak bilinen dosyada görev yapan yargı mensuplarına yönelik ifadeleri incelemeye alındı.
Bu kapsamda, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İmamoğlu hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldı.