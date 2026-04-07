Akaryakıtta tarihin en büyük zammı: Motorin 90 TL sınırına dayandı!
Akaryakıtta tarihin en büyük zammı: Motorin 90 TL sınırına dayandı!
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans ve 22.000 TL'ye varan Chip-Para!
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans ve 22.000 TL'ye varan Chip-Para!
Sponsorlu İçerik
CİMER şikayeti bakanlığı harekete geçirdi: 14 üründe 'fırsatçılık' belgelendi

İstanbul Sultanbeyli'de bir zincir markette meyve-sebze fiyatlarındaki aşırı artış, Ticaret Bakanlığı ekiplerini harekete geçirdi. CİMER üzerinden gelen şikayetler sonrası yapılan incelemede, domatesten fasulyeye, portakaldan zencefile kadar 14 farklı üründe fahiş kar marjı tespit edildi. İşletme hakkında hazırlanan dosya, en ağır yaptırımların uygulanması için Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2026 20:56, Son Güncelleme : 07 Nisan 2026 20:54
CİMER şikayeti bakanlığı harekete geçirdi: 14 üründe 'fırsatçılık' belgelendi

Ticaret Bakanlığı, vatandaşlardan gelen CİMER şikayetleri üzerine İstanbul Sultanbeyli'de düğmeye bastı. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, tarladan rafa kadar olan fiyat hareketleri Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden mercek altına alındı.

14 Farklı Üründe Fahiş Fiyat Bulgusu

Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, temel gıda maddesi olan birçok üründe alış ve satış fiyatları arasındaki uçurum dikkat çekti. Fahiş fiyat artışı uygulandığı tespit edilen ürünler şunlar:

  • Sebze Grubu: Domates, salkım domates, çarliston biber, kapya biber, salçalık biber, dolmalık biber, sivri biber, köy biberi, çalı fasulyesi.

  • Meyve ve Yeşillik: Portakal, maydanoz, dereotu, beyaz turp ve zencefil.

"Güçlü Bulgulara Ulaşıldı"

Bakanlık ekipleri, söz konusu ürünlerdeki kar marjlarının piyasa gerçekleriyle bağdaşmadığını ve fahiş fiyat artışı yapıldığına dair "güçlü bulgulara" ulaşıldığını bildirdi. Elde edilen veriler ışığında ilgili işletme hakkında idari yaptırım süreci başlatıldı.

Dosya Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nda

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, işletmenin çok sayıda üründe haksız kazanç sağladığı kanaatine varıldı. Gerekli cezai işlemlerin uygulanması amacıyla hazırlanan dosya, Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na iletildi.

"Tavizsiz Mücadele" Vurgusu

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, fırsatçılığa karşı net bir duruş sergilenerek şu ifadelere yer verildi:

Ticaret Bakanlığı, denetimlerin sadece şikayet üzerine değil, rutin kontrollerle de 81 ilde aralıksız sürdürüleceğini hatırlattı.

