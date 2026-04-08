8 Nisan 2026'dan önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ve Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan ile görüşecek, İstanbul Romanlar Dernekleri Buluşması ile İBB Kuştepe Spor Tesisi ve Zemin Altı Otoparkı açılışına katılacak.

(İstanbul/10.00/11.30/13.30/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü Roman Tarihi ve Kültürü Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/19.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Özel Eğitim Destek Eğitim Platformu Tanıtımı Programı'na katılacak.

(Ankara/11.30)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Kırgızistan'ın tanıtılması ve 2027-2028 dönemi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Daimi Olmayan Üyeliği Adaylığı hakkında bilgilendirme programına iştirak edecek.

(Ankara /14.00)

4- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/14.00/10.30/09.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Portekiz Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi 5. Dönem Toplantısı'na katılacak.

(Lizbon)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 4 günlük resmi ziyareti kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'la görüşecek.

(Washington)

2- İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda Ziya Gökalp Yılı kapsamında kitap tanıtım programına katılacak.

(Ankara/11.00)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig 27. hafta erteleme maçında Göztepe, Galatasaray'ı konuk edecek.

(İzmir/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 34. haftasına; Serikspor-İmaj Altyapı Vanspor FK, Alagöz Holding Iğdır FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ve Eminevim Ümraniyespor-Sakaryaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Antalya/14.30/Iğdır/17.00/İstanbul/20.00)

3- Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 35. hafta müsabakaları oynanacak.

4- Basketbol Avrupa Ligi'nin 36. haftasında Anadolu Efes, Sırbistan'ın Partizan ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

5- Basketbol BKT Avrupa Kupası yarı final üçüncü ve son maçında Türk Telekom, Fransa'nın Cosea ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Bourg-en-Bresse/20.30)

6- FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Galatasaray MCT Technic, İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibini Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırlayacak.

(İstanbul/20.00)

7- Voleybol Kadınlar CEV Kupası final rövanş maçında Galatasaray Daikin, İtalya'nın Reale Mutua Fenera takımını ağırlayacak.

(İstanbul/20.00)

8- Vodafone Sultanlar Ligi play-off 3-4'üncülük etabı ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, Zerenspor'u ağırlayacak.

(İstanbul/17.00)

9- A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası beşinci maçında Macaristan'ı Hasan Dağı Spor Salonu'nda konuk edecek.

(Aksaray/19.00)

10- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Ligi play-off etabı üçüncü haftasından; Nilüfer Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor maçı oynanacak.

(Bursa/17.00)

11- UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk ayağında; PSG-Liverpool ve Barcelona-Atletico Madrid maçları oynanacak.

(Paris/Barselona/22.00)

12- UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk ayağında, Braga-Real Betis müsabakası yapılacak.

(Braga/19.45)