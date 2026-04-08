Yabancı okullardaki öğrencilerin yüzde 90'ı Türk!

Türkiye'de yabancı ülke büyükelçilik ve konsolosluk çalışanlarının çocukları için kurulan bazı okulların, mevzuatta öngörülen sınırların dışına çıkarak Türk öğrencileri de kabul ettiği iddiaları gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu gelişmeler üzerine valiliklere resmi yazı göndererek söz konusu okulların denetlenmesini istedi. Bakanlık, uygulamanın yaygınlaşmasının "Türk öğrencilerin yabancı statüsünde eğitim almasına" yol açtığını belirtiyor.

OKULLAR YABANCI, ÖĞRENCİLER TÜRK

Yenişafak'tan Merve Safa Akıntürk'ün haberine göre, Bakanlığın dikkat çektiği okullar arasında Fransız ve Alman eğitim kurumları öne çıkıyor. Verilere göre, bazı okullardaki öğrenci sayıları ve Türk öğrenci oranları dikkat çekici düzeyde. Lycee Français Charles de Gaulle'de yaklaşık 750, Français Pierre Loti'de 1400, Deutsche Schule İzmir'de 180, Ernst-Reuter Okulu'nda 160 ve İstanbul Almanya Büyükelçiliği Özel Okulu'nda 640 öğrenci bulunuyor. Bu okullarda eğitim gören öğrencilerin yaklaşık yüzde 90'ının Türk olduğu ifade ediliyor.

ULUSAL SİSTEMDEN FARKLI

Bu kurumların en tartışmalı yönlerinden biri ise eğitim ve ölçme-değerlendirme sistemleri. Okullarda öğrencilerin ders materyallerini paylaşmasının dahi sınırlı olduğu, her öğrencinin kendi materyalini kullanmak zorunda kaldığı belirtiliyor. Ayrıca bu okulların kendi bünyelerinde hazırladıkları özel sınav sistemleri uyguladıkları ve ulusal sistemden farklı bir değerlendirme süreci yürüttükleri aktarılıyor.

MİLLİ EĞİTİM POLİTİKASINA TERS

Söz konusu okulların bağlı oldukları ülkelerin müfredatını uygulaması da tartışmanın bir diğer boyutunu oluşturuyor. Eğitim programlarında toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında LGBTQ+'ye yönelik başlıkların yer aldığı; hatta öğretmenlere bu alanlarda özel eğitimler verildiği ifade ediliyor. Bu durum, Türkiye'deki eğitim politikalarıyla uyum tartışmalarını da beraberinde getiriyor.

YABANCI OKUL MEZUNLARI YÖS'E GİRİP YÜZDE 25 AVANTAJ SAĞLIYOR

En dikkat çekici sonuçlardan biri ise mezuniyet sonrası ortaya çıkıyor. Bu okullardan mezun olan Türk öğrenciler, ilgili ülkenin diplomasını alıyor. Bu nedenle Türkiye'de "yabancı öğrenci" statüsünde değerlendirilen mezunlar, Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'na (YÖS) girerek üniversite başvurusu yapabiliyor. Bu sistemin, yerli öğrencilere kıyasla yaklaşık yüzde 25 oranında puan avantajı sağladığı öne sürülüyor.

Yasal statüsü olanlarda sorun yok

Öte yandan Türkiye'de uzun yıllardır faaliyet gösteren ve yabancı kökenli olmasına rağmen MEB mevzuatına uygun şekilde eğitim veren okullar da bulunuyor. St. Benoit, Robert Kolej, Dame de Sion, Avusturya Lisesi, Alman Lisesi ve İtalyan Lisesi gibi kurumların bu kapsamda herhangi bir sorun yaşamadığı belirtiliyor.