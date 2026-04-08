Yabancı okullardaki öğrencilerin yüzde 90'ı Türk!

%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans ve 22.000 TL'ye varan Chip-Para!
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans ve 22.000 TL'ye varan Chip-Para!
Sponsorlu İçerik
Ateşkes sonrası petrol sert düştü, altın ve kripto yükseldi
Ateşkes sonrası petrol sert düştü, altın ve kripto yükseldi
ABD ile İran arasında 15 günlük ateşkese varıldı
ABD ile İran arasında 15 günlük ateşkese varıldı
Emekli uzman çavuş cinnet geçirdi. Eşini, 2 kızını ve kendisini vurdu.
Emekli uzman çavuş cinnet geçirdi. Eşini, 2 kızını ve kendisini vurdu.
Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri içeren teklif Genel Kurulda
Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri içeren teklif Genel Kurulda
İslam Memiş: Altında şu an alma zamanı
İslam Memiş: Altında şu an alma zamanı
Erdoğan: Kendi bileğimizin gücüne güveniyoruz
Erdoğan: Kendi bileğimizin gücüne güveniyoruz
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: 3 isim serbest bırakıldı
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: 3 isim serbest bırakıldı
Akaryakıtta tarihin en büyük zammı: Motorin 90 TL sınırına dayandı!
Akaryakıtta tarihin en büyük zammı: Motorin 90 TL sınırına dayandı!
Tarlada 7, markette 200 lira: Adana'dan çıktı, Diyarbakır'da el yakıyor!
Tarlada 7, markette 200 lira: Adana'dan çıktı, Diyarbakır'da el yakıyor!
Türkiye'de her iki araçtan biri elektrikli veya hibrit
Türkiye'de her iki araçtan biri elektrikli veya hibrit
Her gebeye bir ebe: İlk gebelikte son 3 ay kesintisiz destek!
Her gebeye bir ebe: İlk gebelikte son 3 ay kesintisiz destek!
Avrupa'nın en büyüğü açıldı: Füze üretim kapasitesi 5 katına çıkıyor!
Avrupa'nın en büyüğü açıldı: Füze üretim kapasitesi 5 katına çıkıyor!
1 teröristin öldürüldüğü saldırıya Başsavcılıktan geniş çaplı soruşturma
1 teröristin öldürüldüğü saldırıya Başsavcılıktan geniş çaplı soruşturma
Sayıştay görevlileri de dosyada: Muhittin Böcek hakkında tutuklama kararı
Sayıştay görevlileri de dosyada: Muhittin Böcek hakkında tutuklama kararı
Nisan'da kar sürprizi: Başkentte kar, kuzeyde don bekleniyor
Nisan'da kar sürprizi: Başkentte kar, kuzeyde don bekleniyor
Bakan Tekin'den 'kreş' çıkışı: Ders kitaplarını ve müfredatı biz denetlemeliyiz!
Bakan Tekin'den 'kreş' çıkışı: Ders kitaplarını ve müfredatı biz denetlemeliyiz!
Bakan Bayraktar: TürkAkım boru hattının güvenliği önemli
Bakan Bayraktar: TürkAkım boru hattının güvenliği önemli
İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi
İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Göktaş: Sosyal ağ sağlayıcılar, 15 yaş altı çocuklara hizmet sunmayacak
Bakan Göktaş: Sosyal ağ sağlayıcılar, 15 yaş altı çocuklara hizmet sunmayacak
Bahçeli: Terörsüz Türkiye'de hiçbir ihmal ve zafiyetin kabulü mümkün değildir
Bahçeli: Terörsüz Türkiye'de hiçbir ihmal ve zafiyetin kabulü mümkün değildir
Üsküdar Belediyesi'ne usulsüzlük operasyonu: 20 gözaltı
Üsküdar Belediyesi'ne usulsüzlük operasyonu: 20 gözaltı
'Vatan Emniyet'ten alınacaksın' tehdidini yapan kadın kim çıktı?
'Vatan Emniyet'ten alınacaksın' tehdidini yapan kadın kim çıktı?
Mart ayında 729 operasyon: 2 bin 996 tutuklama
Mart ayında 729 operasyon: 2 bin 996 tutuklama
Altında tansiyon düştü, güvenli liman sarsıldı
Altında tansiyon düştü, güvenli liman sarsıldı
2012 KPSS soruşturması: 16 şüpheliye gözaltı kararı
2012 KPSS soruşturması: 16 şüpheliye gözaltı kararı
Yaptığı kadar alacak! Polis Meslek Kanunu ile yeni dönem başlıyor
Yaptığı kadar alacak! Polis Meslek Kanunu ile yeni dönem başlıyor
Etikete çözüm dijital hal! 'Tarla-raf' makasını kapatacak formül
Etikete çözüm dijital hal! 'Tarla-raf' makasını kapatacak formül
Trafikte sahte milletvekili kimliği gösteren kişi yakalandı
Trafikte sahte milletvekili kimliği gösteren kişi yakalandı
Yabancı okullardaki öğrencilerin yüzde 90'ı Türk!

Türkiye'de yabancı misyonlara bağlı okullar, büyük ölçüde Türk öğrencilerden oluşuyor. Yüzde 90'a varan oranlarla eğitim alan bu öğrenciler, mezuniyet sonrası yabancı statüsünde değerlendirilip YÖS üzerinden üniversitelere avantajlı giriş sağlıyor.

Haber Giriş : 08 Nisan 2026 04:25, Son Güncelleme : 08 Nisan 2026 04:29
Türkiye'de yabancı ülke büyükelçilik ve konsolosluk çalışanlarının çocukları için kurulan bazı okulların, mevzuatta öngörülen sınırların dışına çıkarak Türk öğrencileri de kabul ettiği iddiaları gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu gelişmeler üzerine valiliklere resmi yazı göndererek söz konusu okulların denetlenmesini istedi. Bakanlık, uygulamanın yaygınlaşmasının "Türk öğrencilerin yabancı statüsünde eğitim almasına" yol açtığını belirtiyor.

OKULLAR YABANCI, ÖĞRENCİLER TÜRK

Yenişafak'tan Merve Safa Akıntürk'ün haberine göre, Bakanlığın dikkat çektiği okullar arasında Fransız ve Alman eğitim kurumları öne çıkıyor. Verilere göre, bazı okullardaki öğrenci sayıları ve Türk öğrenci oranları dikkat çekici düzeyde. Lycee Français Charles de Gaulle'de yaklaşık 750, Français Pierre Loti'de 1400, Deutsche Schule İzmir'de 180, Ernst-Reuter Okulu'nda 160 ve İstanbul Almanya Büyükelçiliği Özel Okulu'nda 640 öğrenci bulunuyor. Bu okullarda eğitim gören öğrencilerin yaklaşık yüzde 90'ının Türk olduğu ifade ediliyor.

ULUSAL SİSTEMDEN FARKLI

Bu kurumların en tartışmalı yönlerinden biri ise eğitim ve ölçme-değerlendirme sistemleri. Okullarda öğrencilerin ders materyallerini paylaşmasının dahi sınırlı olduğu, her öğrencinin kendi materyalini kullanmak zorunda kaldığı belirtiliyor. Ayrıca bu okulların kendi bünyelerinde hazırladıkları özel sınav sistemleri uyguladıkları ve ulusal sistemden farklı bir değerlendirme süreci yürüttükleri aktarılıyor.

MİLLİ EĞİTİM POLİTİKASINA TERS

Söz konusu okulların bağlı oldukları ülkelerin müfredatını uygulaması da tartışmanın bir diğer boyutunu oluşturuyor. Eğitim programlarında toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında LGBTQ+'ye yönelik başlıkların yer aldığı; hatta öğretmenlere bu alanlarda özel eğitimler verildiği ifade ediliyor. Bu durum, Türkiye'deki eğitim politikalarıyla uyum tartışmalarını da beraberinde getiriyor.

YABANCI OKUL MEZUNLARI YÖS'E GİRİP YÜZDE 25 AVANTAJ SAĞLIYOR

En dikkat çekici sonuçlardan biri ise mezuniyet sonrası ortaya çıkıyor. Bu okullardan mezun olan Türk öğrenciler, ilgili ülkenin diplomasını alıyor. Bu nedenle Türkiye'de "yabancı öğrenci" statüsünde değerlendirilen mezunlar, Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'na (YÖS) girerek üniversite başvurusu yapabiliyor. Bu sistemin, yerli öğrencilere kıyasla yaklaşık yüzde 25 oranında puan avantajı sağladığı öne sürülüyor.

Yasal statüsü olanlarda sorun yok

Öte yandan Türkiye'de uzun yıllardır faaliyet gösteren ve yabancı kökenli olmasına rağmen MEB mevzuatına uygun şekilde eğitim veren okullar da bulunuyor. St. Benoit, Robert Kolej, Dame de Sion, Avusturya Lisesi, Alman Lisesi ve İtalyan Lisesi gibi kurumların bu kapsamda herhangi bir sorun yaşamadığı belirtiliyor.

