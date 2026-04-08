Doç. Dr. Darıcılı: Özel harekat şehirde daha dağınık olmalı

İstanbul'da dün yaşanan terör saldırısının ardından güvenlik stratejileri yeniden tartışmaya açıldı. Ali Burak Darıcılı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehirlerde özel harekat ekiplerinin konumlandırılmasına ilişkin mevcut sistemin yetersiz olabileceğini belirterek dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"İlk müdahaleyi farklı birimler yapıyor"

Darıcılı, terör olaylarında ilk müdahalenin çoğunlukla mahalle bekçileri, trafik polisleri ya da nöbetçi ekipler tarafından yapıldığına dikkat çekti. Bu durumun olayların seyrini doğrudan etkilediğini belirten Darıcılı, mevcut müdahale zincirinin yeniden ele alınması gerektiğini ifade etti.

Açıklamasında, "Olaylara hep mahalle bekçisi, trafik polisi, nöbet tutan polis vs. ilk müdahaleyi yapıyor. Olay bitiyor. Özel harekat geliyor" ifadelerine yer verdi.

"Mevcut konsept sorunlu olabilir"

Güvenlik konseptine yönelik eleştirilerde bulunan Darıcılı, özel harekat ekiplerinin olay yerine daha hızlı ulaşmasını sağlayacak yeni bir yapılanmanın gerekliliğine işaret etti.

"Özel harekatı şehirlerde daha dağınık bekletmek lazım. Bu konsept sorunlu" diyen Darıcılı, özellikle büyükşehirlerde bu modelin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Uluslararası örnekler de tartışılıyor

Darıcılı, benzer güvenlik tartışmalarının yalnızca Türkiye'ye özgü olmadığını da belirtti. Açıklamasında, bu konunun dünya genelinde, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde de tartışıldığını ifade etti.

Güvenlik politikalarının dinamik yapısına dikkat çeken Darıcılı, "Bu dünyanın her yerinde böyle ve özellikle ABD'de bunu tartışıyor. Bu meseleyi iyi irdelemek lazım" değerlendirmesinde bulundu.