Kuru çay fiyatlarına yeni zam geldi
Çay üreticileri yaklaşan çay sezonuna hazırlanırken kuru çay fiyatlarına da zam geldi. ÇAYKUR kuru çay fiyatlarına yüzde 10'a varan zam yaparken, çayda zamlı tarife bugünden itibaren geçerli olacak.
Çay üreticileri sezonun açılışına hazırlanırken Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü kuru çay fiyatlarına yüzde 10 zam yaptı.
Zamlı tarife bugünden itibaren başlıyor
Bloomberg'ün haberine göre, çayda zamlı tarife toptancı bayilere ve distribütörlere de gönderildi.
Tüm kuru çaylarda geçerli olacak yüzde 10'luk zammın bugünden itibaren geçerli olacağı ve market raflarına yansıyacağı öğrenildi.
Sezon verimli geçecek
Öte yandan çay bahçelerinde hummalı çalışma başladı. ÇAYKUR ilk sürgünde budama yapılan arazileri kontrol ederken, çay müstahsilleri bu sezondan umutlu olduklarını söyledi.