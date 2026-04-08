Kuru çay fiyatlarına yeni zam geldi

Çay üreticileri sezonun açılışına hazırlanırken Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü kuru çay fiyatlarına yüzde 10 zam yaptı.

Zamlı tarife bugünden itibaren başlıyor

Bloomberg'ün haberine göre, çayda zamlı tarife toptancı bayilere ve distribütörlere de gönderildi.

Tüm kuru çaylarda geçerli olacak yüzde 10'luk zammın bugünden itibaren geçerli olacağı ve market raflarına yansıyacağı öğrenildi.

Sezon verimli geçecek

Öte yandan çay bahçelerinde hummalı çalışma başladı. ÇAYKUR ilk sürgünde budama yapılan arazileri kontrol ederken, çay müstahsilleri bu sezondan umutlu olduklarını söyledi.