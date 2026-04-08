Ankara'da kumarhanelere eş zamanlı baskın: 29 gözaltı

Başsavcılığın Genel Soruşturma Bürosunca, Altındağ ilçesinde faaliyet gösteren bazı işletmelerde sürekli kumar oynatıldığı ve işletme sahiplerinin her masadan "ganyota" adı altında yüzde 10 komisyon alarak haksız kazanç sağladığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takiplerde, işletmelerin kapısında "erkete" olarak tabir edilen kişilerin ellerinde kumandalarla beklediği belirlendi.

Polis ekiplerinin geldiğini gören bu şahısların, kumandalar vasıtasıyla alarm sistemini devreye sokarak içeridekilere uyarı gönderdiği saptandı. Bu sayede kapı açılana kadar içerideki paraların, kül tablalarının ve kayıt tutulan "kağıtlar"ın gizlendiği anlaşıldı.

Yüklü miktarda TL ve döviz ele geçirildi

Emniyet ekiplerince 8 adresteki 9 işletmeye eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan hakkında gözaltı kararı verilen 39 şüpheliden 29'u yakalandı.

Söz konusu adreslerdeki aramalarda, suçtan elde edildiği tespit edilen yüklü miktarda Türk lirası, euro, dolar ve sterlin ile çeyrek altınlara el konuldu.

Firari zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.