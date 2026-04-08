Ömer Çelik: Geçici ateşkesin bütün boyutlarıyla uygulanmasını temenni ediyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, NSosyal hesabından ABD ve İran arasındaki iki haftalık geçici ateşkese ilişkin açıklama yaptı.

Çelik açıklamasında, ABD ve İsrail'in haksız ve hukuksuz şekilde İran'a saldırısı sonucunda ortaya çıkan savaşın insani açıdan çok üzüntü verici ve diğer alanlarda çok kötü sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

Geçici bir ateşkes noktasına varıldığını belirten Çelik, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Geçici ateşkesin sahada bütün boyutlarıyla uygulanmasını temenni ediyoruz. Diplomasi masası kurulmuşken, bu masaya dönük provokasyonlara ve sabotajlara karşı tüm uluslararası toplum teyakkuzda olmalıdır. Diplomasi masasına tüm dünyanın destek vermesi gerekir. Cumhurbaşkanımızın güçlü ve tutarlı barış politikası, barış için kurulan masaya verilen en güçlü destektir. Cumhurbaşkanımızın barış iradesi ve politikası tüm kriz alanları için yol göstericidir. Kardeş Pakistan'a barış çabaları için teşekkür ediyoruz. Kardeş Pakistan'ı selamlıyoruz."