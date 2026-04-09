TŞOF: 1 Ocak 2027 tarihinden önce basılan plakaların değiştirilmesine gerek yok

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından bugün Resmi Gazete'de yayımlanan 'Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, yapılan düzenlemenin yanlış yorumlandığı ve vatandaşların plaka basma yetkisi olan TŞOF'a ait odalara giderek plaka değişikliği talebinde bulunduklarının öngörüldüğü belirtilerek "Yönetmelik değişikliği ile; 1 Ocak 2027 tarihinden sonra, odalarımız tarafından bu Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka basıldığının trafik kolluğu tarafından tespiti halinde, bahse konu plakalar, odalarımız tarafından herhangi bir ücret talep edilmeksizin değiştirileceği, hükmü getirilmiştir. 'plaka basmaya yetkili kuruluş tarafından herhangi bir ücret talep edilmeksizin değiştirileceği' hükmü, 1 Ocak 2027 tarihinden sonra basılacak ve Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırılığı, trafik kolluğu tarafından tespit edilen, plakaları kapsamaktadır. Ayrıca; 1 Ocak 2027 tarihinden önce Odalarımız tarafından basılmış olup da mühürlü ve diğer güvenlik işaretleri bulunan araç tescil plakalarının değiştirilmesine gerek bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.