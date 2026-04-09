Bakanlık 'marullar koyunlara yedirildi' iddiasını yalanladı

THY'de yönetim kurulu başkanı ve genel müdür değişikliği oldu
THY'de yönetim kurulu başkanı ve genel müdür değişikliği oldu
Sözleşmeli öğretmenler de uzmanlık tazminatı alabilecek
Sözleşmeli öğretmenler de uzmanlık tazminatı alabilecek
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 5 isim adliyeye sevk edildi
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 5 isim adliyeye sevk edildi
Fatih'e 'Londra Modeli' önerisi: Tarihi Yarımada'ya girişler ücretli olsun!
Fatih'e 'Londra Modeli' önerisi: Tarihi Yarımada'ya girişler ücretli olsun!
TCMB açıkladı: Rezervlerde savaş sonrası ilk yükseliş!
TCMB açıkladı: Rezervlerde savaş sonrası ilk yükseliş!
Yönetmelik değişti: Aile Hekimliği personel istihdam şartları iyileştirildi!
Yönetmelik değişti: Aile Hekimliği personel istihdam şartları iyileştirildi!
Üç ili birbirine bağlayan yol 'ölüm yolu' oldu: 4 ayda 18 can kaybı!
Üç ili birbirine bağlayan yol 'ölüm yolu' oldu: 4 ayda 18 can kaybı!
İçişleri'nden 18 il için uyarı: Doğu'da kar, Güney'de sağanak bekleniyor!
İçişleri'nden 18 il için uyarı: Doğu'da kar, Güney'de sağanak bekleniyor!
LGS sınavı başvuruları yarın sona eriyor
LGS sınavı başvuruları yarın sona eriyor
Bakan Şimşek: Paradan para kazananlardan vergi almaya devam edeceğiz
Bakan Şimşek: Paradan para kazananlardan vergi almaya devam edeceğiz
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan ara seçim açıklaması
Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan ara seçim açıklaması
Trafikte kavganın bedeli ağır oldu: 900 bin ceza
Trafikte kavganın bedeli ağır oldu: 900 bin ceza
'Türkiye, NATO'nun en stratejik paydaşlarından biridir'
'Türkiye, NATO'nun en stratejik paydaşlarından biridir'
MSB'den Mavi Vatan'da yerli güç vurgusu
MSB'den Mavi Vatan'da yerli güç vurgusu
Kadınların doğum izninde yeni dönem
Kadınların doğum izninde yeni dönem
Motorinde tarihin en büyük indirimi yarın!
Motorinde tarihin en büyük indirimi yarın!
Bekçi alımında ikamet şartı değişmedi
Bekçi alımında ikamet şartı değişmedi
Karar Resmi Gazetede... O plakalar ücretsiz yenilenecek
Karar Resmi Gazetede... O plakalar ücretsiz yenilenecek
Sosyal medyada 15 yaş sınırı: İlk 6 madde Meclis'ten geçti
Sosyal medyada 15 yaş sınırı: İlk 6 madde Meclis'ten geçti
Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında...Meteoroloji 42 ili uyardı
Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında...Meteoroloji 42 ili uyardı
Bakanlıktan üç ildeki zincir marketlere 'fahiş fiyat' incelemesi
Bakanlıktan üç ildeki zincir marketlere 'fahiş fiyat' incelemesi
Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: 7 ölü
Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: 7 ölü
Bakanlıktan düzenleme hazırlığı: Televizyonlar da yenilenip satılacak!
Bakanlıktan düzenleme hazırlığı: Televizyonlar da yenilenip satılacak!
Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri içeren teklif Genel Kurulda
Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri içeren teklif Genel Kurulda
İstanbul'daki hain saldırı sonrası 34 ilde operasyon: 198 gözaltı
İstanbul'daki hain saldırı sonrası 34 ilde operasyon: 198 gözaltı
MGK bildirisinde 'Terörsüz Türkiye' kararlılığı
MGK bildirisinde 'Terörsüz Türkiye' kararlılığı
Borsa günü yüzde 4,76 değer kazancıyla kapattı
Borsa günü yüzde 4,76 değer kazancıyla kapattı
TÜİK açıkladı: İşte kısa ve uzun vadede kazandıran yatırım araçları
TÜİK açıkladı: İşte kısa ve uzun vadede kazandıran yatırım araçları
Erdoğan'dan barış atağı: Bölgesel yangına karşı Türk diplomasisi
Bakanlık 'marullar koyunlara yedirildi' iddiasını yalanladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Mersin'in Tarsus ilçesinde bir çiftçinin marullarını satamadığı için koyunlara yem ettiği yönündeki sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan incelemeler sonucunda, üreticinin ürününü henüz tarladayken sattığı, alıcının ise pazarlanabilir nitelikteki ürünleri hasat ettiği belirlendi. Tarlada kalan düşük kaliteli artıkların koyunlar tarafından tüketildiği anların manipüle edildiğini belirten Bakanlık, söz konusu arazide şu an yeni sezon için karpuz fidelerinin dikili olduğunu duyurdu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Nisan 2026 18:20, Son Güncelleme : 09 Nisan 2026 18:28
Tarım ve Orman Bakanlığı, Mersin'in Tarsus ilçesinde bir çiftçinin kıvırcık marullarını satamadığı için ürünlerin tarlada kalarak koyunlara yem edildiğine dair yer alan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında, Mersin'in Tarsus ilçesinde bir çiftçimizin kıvırcık marullarını satamadığı için ürünlerin tarlada kalarak koyunlara yem edildiğine dair yer alan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bahse konu videonun çekildiği arazi, Tarsus ilçesi Kulak Mahallesi'nde, bir üreticimiz tarafından işlenmektedir. Yapılan incelemede, üreticimiz ürününü henüz tarladayken satmıştır. Ürünü satın alan kişi, marulların büyük bir çoğunluğunu hasat ederek pazara sunmuş, tarlada kalan ürün ise kalite standartlarının düşük olması nedeniyle alıcı tarafından hasat edilmemiştir. Tarla sahibi üreticimiz, bir sonraki üretim sezonu için fotoğraflarda da yer aldığı gibi tarlasının bir kısmına karpuz fidesi dikmiştir. Tarlada kalitesinden dolayı hasat edilmeyen ürünlerin küçükbaşlar tarafından tüketildiği esnada, başka bir kişi tarafından olay kayda alınmış ve çarpıtılarak sosyal medyadan paylaşılmıştır. Söz konusu üreticimiz, paylaşılan videonun içeriğiyle bir ilgisinin olmadığını, ürününü sattığını ve şu an söz konusu arazide karpuz ekili olduğunu resmi makamlara beyan etmiştir. Sosyal medya mecralarında dolaşıma sokulan iddialar gerçeği yansıtmamakta olup, tarımsal üretim süreçlerindeki olağan hasat artığı ve ürün değişimi işlemleri manipüle edilerek kamuoyu yanıltılmaya çalışılmıştır. Bu vesileyle Tarım ve Orman Bakanlığı olarak üreticilerimizin her daim yanında olduğumuzu, dezenformasyon içeren paylaşımlara karşı hassasiyetle yaklaştığımızı bir kez daha kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" denildi.

