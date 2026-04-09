Bakan Uraloğlu tarih verdi: Trabzon Yeni Havalimanı için geri sayım!

THY'de yönetim kurulu başkanı ve genel müdür değişikliği oldu
THY'de yönetim kurulu başkanı ve genel müdür değişikliği oldu
Sözleşmeli öğretmenler de uzmanlık tazminatı alabilecek
Sözleşmeli öğretmenler de uzmanlık tazminatı alabilecek
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 5 isim adliyeye sevk edildi
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 5 isim adliyeye sevk edildi
Fatih'e 'Londra Modeli' önerisi: Tarihi Yarımada'ya girişler ücretli olsun!
Fatih'e 'Londra Modeli' önerisi: Tarihi Yarımada'ya girişler ücretli olsun!
TCMB açıkladı: Rezervlerde savaş sonrası ilk yükseliş!
TCMB açıkladı: Rezervlerde savaş sonrası ilk yükseliş!
Yönetmelik değişti: Aile Hekimliği personel istihdam şartları iyileştirildi!
Yönetmelik değişti: Aile Hekimliği personel istihdam şartları iyileştirildi!
Üç ili birbirine bağlayan yol 'ölüm yolu' oldu: 4 ayda 18 can kaybı!
Üç ili birbirine bağlayan yol 'ölüm yolu' oldu: 4 ayda 18 can kaybı!
İçişleri'nden 18 il için uyarı: Doğu'da kar, Güney'de sağanak bekleniyor!
İçişleri'nden 18 il için uyarı: Doğu'da kar, Güney'de sağanak bekleniyor!
LGS sınavı başvuruları yarın sona eriyor
LGS sınavı başvuruları yarın sona eriyor
Bakan Şimşek: Paradan para kazananlardan vergi almaya devam edeceğiz
Bakan Şimşek: Paradan para kazananlardan vergi almaya devam edeceğiz
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan ara seçim açıklaması
Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan ara seçim açıklaması
Trafikte kavganın bedeli ağır oldu: 900 bin ceza
Trafikte kavganın bedeli ağır oldu: 900 bin ceza
'Türkiye, NATO'nun en stratejik paydaşlarından biridir'
'Türkiye, NATO'nun en stratejik paydaşlarından biridir'
MSB'den Mavi Vatan'da yerli güç vurgusu
MSB'den Mavi Vatan'da yerli güç vurgusu
Kadınların doğum izninde yeni dönem
Kadınların doğum izninde yeni dönem
Motorinde tarihin en büyük indirimi yarın!
Motorinde tarihin en büyük indirimi yarın!
Bekçi alımında ikamet şartı değişmedi
Bekçi alımında ikamet şartı değişmedi
Karar Resmi Gazetede... O plakalar ücretsiz yenilenecek
Karar Resmi Gazetede... O plakalar ücretsiz yenilenecek
Sosyal medyada 15 yaş sınırı: İlk 6 madde Meclis'ten geçti
Sosyal medyada 15 yaş sınırı: İlk 6 madde Meclis'ten geçti
Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında...Meteoroloji 42 ili uyardı
Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında...Meteoroloji 42 ili uyardı
Bakanlıktan üç ildeki zincir marketlere 'fahiş fiyat' incelemesi
Bakanlıktan üç ildeki zincir marketlere 'fahiş fiyat' incelemesi
Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: 7 ölü
Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: 7 ölü
Bakanlıktan düzenleme hazırlığı: Televizyonlar da yenilenip satılacak!
Bakanlıktan düzenleme hazırlığı: Televizyonlar da yenilenip satılacak!
Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri içeren teklif Genel Kurulda
Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri içeren teklif Genel Kurulda
İstanbul'daki hain saldırı sonrası 34 ilde operasyon: 198 gözaltı
İstanbul'daki hain saldırı sonrası 34 ilde operasyon: 198 gözaltı
MGK bildirisinde 'Terörsüz Türkiye' kararlılığı
MGK bildirisinde 'Terörsüz Türkiye' kararlılığı
Borsa günü yüzde 4,76 değer kazancıyla kapattı
Borsa günü yüzde 4,76 değer kazancıyla kapattı
TÜİK açıkladı: İşte kısa ve uzun vadede kazandıran yatırım araçları
TÜİK açıkladı: İşte kısa ve uzun vadede kazandıran yatırım araçları
Erdoğan'dan barış atağı: Bölgesel yangına karşı Türk diplomasisi
Erdoğan'dan barış atağı: Bölgesel yangına karşı Türk diplomasisi
Ana sayfaHaberler Yaşam

Bakan Uraloğlu tarih verdi: Trabzon Yeni Havalimanı için geri sayım!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Trabzon Günleri'nde yaptığı açıklamada, 10 milyon yolcu kapasiteli yeni Trabzon Havalimanı projesinde yer tesliminin yapıldığını ve şantiyenin kurulduğunu belirterek, önümüzdeki günlerde ilk kazmanın vurulacağını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Nisan 2026 19:18, Son Güncelleme : 09 Nisan 2026 19:52
Yazdır
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Başkent Trabzon Dernekler Federasyonu tarafından Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Ankara Trabzon Günleri Açılış Programı'nda konuştu.

Ankara'nın kalbinde 4 gün boyunca Trabzon fırtınası eseceğini anlatan Uraloğlu, Trabzon'un kadim tarihi, eşsiz kültürü ve lezzetlerinin başkente taşınacağını söyledi.

Uraloğlu, Trabzon'un tarih boyunca vatan sevgisinin, cesaretin ve fedakarlığın tek bir ruhta toplandığı sembol şehirlerden biri olduğunu kaydederek, binlerce yıllık kültürün, mavinin ve yeşilin buluştuğu Trabzon'un kendine has bir felsefesi, geleneği ve göreneği olduğuna dikkati çekti.

Trabzonspor'un da farklı bir camia ve farklı bir ruh olduğunu belirten Uraloğlu, Trabzonspor'un sadece bir takım değil şehrin dik duruşunun sahadaki en güçlü hali olduğunu söyledi.

Uraloğlu, Trabzon'u yarınlara daha güçlü taşımak için eğitimden sağlığa, ulaşımdan çevre ve şehirciliğe, üretimden teknolojiye her alanda dev yatırımlar gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Trabzon'umuzun ulaşım altyapısını dönüştürüyoruz, geliştiriyoruz. Bölünmüş yollar, bitümlü sıcak karışımlı yollar, Avrupa'nın en uzun tüneli Zigana Tüneli gibi birçok iş yaptık. Şehir içi trafiğine nefes aldıracak Kanuni Bulvarı'nda sona yaklaştık." dedi.

Trabzon Güney Çevre Yolu'nda da çalışmaların devam ettiğini dile getiren Uraloğlu, Trabzon kent içi raylı sistem projesiyle şehri hem modern raylı sistemle tanıştıracaklarını hem de Samsun'dan Sarp'a kadar olan Karadeniz hızlı treninin proje çalışmalarına başladıklarını vurguladı.

Uraloğlu, Trabzon kent içi raylı sistem hattında ilk tekliflerin dün alındığını ifade ederek, "İnşallah önümüzdeki süreçte ihalesini yaparak onu sonuçlandırarak bu sene kazmayı vuracağız. Trabzon Havalimanı'mız geçen seneyi 3,5 milyon yolcuyla kapattı, o yetmiyor. 10 milyon yolculuk havalimanının ihalesini, yer teslimini yaptık, şantiyeyi kuruyoruz. Önümüzdeki günlerde orada kazmayı beraberce vurmuş olacağız. " değerlendirmesinde bulundu.

- "Ankaralı tüm vatandaşlarımızı bu büyük şölene davet ediyorum"

Trabzon'un kalkınmasıyla Karadeniz'in yükseleceğini ve Karadeniz'in yükselmesiyle Türkiye'nin güçleneceğini vurgulayan Uraloğlu, Ankara Trabzon Günleri'nde sadece kültürü, yöresel lezzetleri veya horonu tanıtmakla kalmayacaklarını ve "61 Sohbet" panelleriyle şehrin tarihini, Milli Mücadele'deki rolünü, üretimden turizme gelecek vizyonunu konuşacaklarını söyledi.

Uraloğlu, "Trabzon Hızlanıyor" ve "Trabzon'un Vizyonu" oturumlarında şehrin geleceğinin masaya yatırılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Horon ve kolbastı gösterileri, konserler, defileler, sergiler ve yöresel ürün stantlarıyla dört gün boyunca başkenti Trabzon ve Karadeniz'in renkli mirasıyla dolduracağız. Bu etkinlikler, doğduğumuz yerle doyduğumuz yer arasında köprüler kuracak. Ankara'da yaşayan binlerce Trabzonlu hemşerimiz hasret giderecek, birlik ve beraberliğini pekiştirecek. Bu duygularla, Ankara Trabzon Günleri'nin hayırlı, bereketli ve unutulmaz geçmesini temenni ediyorum. Tüm hemşerilerimizi, Ankaralı tüm vatandaşlarımızı bu büyük şölene tekrardan davet ediyorum."

Bakan Uraloğlu Ankara Trabzon Günleri kapsamında hazırlanan resim sergisini de gezdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber