'Sahte belgelerle ikamet izni' operasyonunda 26 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, hazırladıkları sahte belgelerle yabancı uyruklulara ikamet izni aldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 51 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Nisan 2026 21:58, Son Güncelleme : 09 Nisan 2026 22:19
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, ikamet izni başvuruları sırasında ibraz edilen belgeler üzerinde tahrifat yapan, sahte belgeler düzenleyerek yabancı uyrukluların ülkede kalmasını sağlayarak göçmen kaçakçılığı suçunu işleyen zanlılar hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan 51 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifadeleri alınan 51 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hakimlik, zanlılardan 26'sının tutuklanmasına, 25'i hakkında ise "yurt dışına çıkış yasağı" ve "belirlenen yerlere müracaat etme" şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verdi.

- Operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbarların değerlendirilmesi ve yürütülen soruşturmalar kapsamında elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan ön araştırmada, sahte belgelerle ikamet izni alındığı şüphesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatmıştı.

Ekipler, şüphelilerin, ikamet izni başvuruları sırasında ibraz edilen belgeler üzerinde tahrifat yaptıklarını, tamamen sahte belgeler düzenlediklerini ve sahte içerikli taahhütnamelerle göçmen kaçakçılığı suçunu işlediklerini belirlemişti.

Zanlıların kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, İstanbul merkezli 6 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 51 şüpheliyi yakalamıştı.

Soruşturma kapsamında sahte belgelerle usulsüz olarak ikamet izni alan 441 kişinin izinlerinin iptali ve sınır dışı edilmesine yönelik işlemlerin başladığı belirtilmişti.

