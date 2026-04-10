İşte Kadıköy'ün sembolü olacak Rıhtım Cami!

Kadıköy Rıhtım Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Erol Kaya ve derneğin sekreteri İsrafil Kömürcü, Kadıköy'e yapılacak camiyle ilgili bilgi verdi. Kaya, "Kadıköy kara, deniz ve raylı ulaşımın birleşim noktası. Gündüz nüfusunun 1.5- 2 milyona kadar çıktığı bir alan. İnsanlar acaba otopark ne olacak diye soruyor. Hiç endişe etmesinler. Burada 1250 araçlık bir otopark inşa edilecek" dedi.

Bunun 950'ye yakını kapalı otopark, kalan 300 araçlık olan da açık otopark olacak" ifadelerine yer verdi. İsrafil Kömürcü ise "Caminin projelendirilmesi büyük oranda tamamlandı. Şu anda zeminle ilgili çalışmalar yapılıyor. Hem denizden hem de karadan sondajla zemini sağlamlaştırıyoruz. En ileri teknolojiyle 100 yıllarca yaşayacak bir eser ortaya konulması için gerekli altyapı çalışmaları ve teknik çalışmalar yapılıyor. Bitiminde temel atmaya geçeceğiz" dedi.

KÖY RIHTIM CAMİİ BİR İHTİYAÇTI

Bu caminin ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Kömürcü de "Bu bölgede bu ölçekte bir caminin yapılması için aslında geç kalınmış. Kadıköy, gündüz nüfusu 2 milyona ulaşan çok hareketli bir yer. Buranın yerleşik nüfusu 453 bin civarında. Bu bölgedeki camiler bundan 100 yıl, 200 yıl, 300 yıl önce yapılmış mahalle ölçeğinde, mescit ölçeğinde camiler. Yani Kadıköy'ün nüfusu 200 yılda 10 katına çıkmış ama camilerin sayısı, kapasitesi aynı.

KADIKÖY RIHTIM CAMİİ'NİN TEMELLERİ MAYISTA ATILIYOR

Özellikle cuma namazlarında çok büyük sıkıntı yaşanıyor. Bu, toplumumuzun bir ihtiyacıdır. Bu konuda çok büyük talepler var. Şimdiden insanlar memnuniyetlerini ifade ediyor" diye konuştu. Kadıköy Rıhtım Camii projesinde alana yaklaşık 20 bin kişilik bir cami ile üç bodrum katlı 1242 araçlık yer altı otopark yapılması öngörülüyor.

Cami, şadırvan ve hizmet birimleri için 11 bin 232 metrekare taban oturumlu, toplam 33 bin 559 metrekarelik bir inşaat alanı öngörülüyor.

Mayıs ayında temelinin atılmasının planlandığı caminin, 3 yıl içinde bitirilmesi hedefleniyor.