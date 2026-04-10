İşte Kadıköy'ün sembolü olacak Rıhtım Cami!

İstanbul'da kokain talebi yüzde 82 azaldı
İstanbul'da kokain talebi yüzde 82 azaldı
Gayrimenkul alım satımında yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor
Gayrimenkul alım satımında yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor
Mersin Yenişehir Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Mersin Yenişehir Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Motorine gelen dev indirimden sonra yarın zam bekleniyor
Motorine gelen dev indirimden sonra yarın zam bekleniyor
Edirne merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 9 tutuklama
Edirne merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 9 tutuklama
Marketlerde hayalet künye dönemi! Fahiş fiyatı bu yöntemle gizliyorlar
Marketlerde hayalet künye dönemi! Fahiş fiyatı bu yöntemle gizliyorlar
İstanbul Valisi açıkladı: Kantin kartı desteği kimlere verilecek?
İstanbul Valisi açıkladı: Kantin kartı desteği kimlere verilecek?
Altında makas kapanıyor: İşte fiyatlar...
Altında makas kapanıyor: İşte fiyatlar...
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü isimler serbest
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü isimler serbest
Hastanelerde QR Kod dönemi: Sorunlar 8 dakikada çözülüyor!
Hastanelerde QR Kod dönemi: Sorunlar 8 dakikada çözülüyor!
YÖK Başkanı Özvar: İstihdam oranı düşük bölümler kapatılacak
YÖK Başkanı Özvar: İstihdam oranı düşük bölümler kapatılacak
İki kamu bankasında üst yönetim kadrosu şekillendi!
İki kamu bankasında üst yönetim kadrosu şekillendi!
Eşel Mobil olmasaydı motorin ve benzin kaç TL olurdu?
Eşel Mobil olmasaydı motorin ve benzin kaç TL olurdu?
THY'de yönetim kurulu başkanı ve genel müdür değişti
THY'de yönetim kurulu başkanı ve genel müdür değişti
Sözleşmeli öğretmenler de uzmanlık tazminatı alabilecek
Sözleşmeli öğretmenler de uzmanlık tazminatı alabilecek
Fatih'e 'Londra Modeli' önerisi: Tarihi Yarımada'ya girişler ücretli olsun!
Fatih'e 'Londra Modeli' önerisi: Tarihi Yarımada'ya girişler ücretli olsun!
TCMB açıkladı: Rezervlerde savaş sonrası ilk yükseliş!
TCMB açıkladı: Rezervlerde savaş sonrası ilk yükseliş!
Yönetmelik değişti: Aile Hekimliği personel istihdam şartları iyileştirildi!
Yönetmelik değişti: Aile Hekimliği personel istihdam şartları iyileştirildi!
Üç ili birbirine bağlayan yol 'ölüm yolu' oldu: 4 ayda 18 can kaybı!
Üç ili birbirine bağlayan yol 'ölüm yolu' oldu: 4 ayda 18 can kaybı!
İçişleri'nden 18 il için uyarı: Doğu'da kar, Güney'de sağanak bekleniyor!
İçişleri'nden 18 il için uyarı: Doğu'da kar, Güney'de sağanak bekleniyor!
LGS sınavı başvuruları yarın sona eriyor
LGS sınavı başvuruları yarın sona eriyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan ara seçim açıklaması
Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan ara seçim açıklaması
Trafikte kavganın bedeli ağır oldu: 900 bin ceza
Trafikte kavganın bedeli ağır oldu: 900 bin ceza
'Türkiye, NATO'nun en stratejik paydaşlarından biridir'
'Türkiye, NATO'nun en stratejik paydaşlarından biridir'
MSB'den Mavi Vatan'da yerli güç vurgusu
MSB'den Mavi Vatan'da yerli güç vurgusu
Kadınların doğum izninde yeni dönem
Kadınların doğum izninde yeni dönem
Bekçi alımında ikamet şartı değişmedi
Bekçi alımında ikamet şartı değişmedi
Karar Resmi Gazetede... O plakalar ücretsiz yenilenecek
Karar Resmi Gazetede... O plakalar ücretsiz yenilenecek
Sosyal medyada 15 yaş sınırı: İlk 6 madde Meclis'ten geçti
Sosyal medyada 15 yaş sınırı: İlk 6 madde Meclis'ten geçti
İşte Kadıköy'ün sembolü olacak Rıhtım Cami!

İstanbul Kadıköy'de inşa edilecek 20 bin kişilik Kadıköy Rıhtım Camii için çalışmalarda sona gelindi.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 10 Nisan 2026 09:24, Son Güncelleme : 10 Nisan 2026 09:28
Kadıköy Rıhtım Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Erol Kaya ve derneğin sekreteri İsrafil Kömürcü, Kadıköy'e yapılacak camiyle ilgili bilgi verdi. Kaya, "Kadıköy kara, deniz ve raylı ulaşımın birleşim noktası. Gündüz nüfusunun 1.5- 2 milyona kadar çıktığı bir alan. İnsanlar acaba otopark ne olacak diye soruyor. Hiç endişe etmesinler. Burada 1250 araçlık bir otopark inşa edilecek" dedi.

Bunun 950'ye yakını kapalı otopark, kalan 300 araçlık olan da açık otopark olacak" ifadelerine yer verdi. İsrafil Kömürcü ise "Caminin projelendirilmesi büyük oranda tamamlandı. Şu anda zeminle ilgili çalışmalar yapılıyor. Hem denizden hem de karadan sondajla zemini sağlamlaştırıyoruz. En ileri teknolojiyle 100 yıllarca yaşayacak bir eser ortaya konulması için gerekli altyapı çalışmaları ve teknik çalışmalar yapılıyor. Bitiminde temel atmaya geçeceğiz" dedi.

KÖY RIHTIM CAMİİ BİR İHTİYAÇTI

Bu caminin ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Kömürcü de "Bu bölgede bu ölçekte bir caminin yapılması için aslında geç kalınmış. Kadıköy, gündüz nüfusu 2 milyona ulaşan çok hareketli bir yer. Buranın yerleşik nüfusu 453 bin civarında. Bu bölgedeki camiler bundan 100 yıl, 200 yıl, 300 yıl önce yapılmış mahalle ölçeğinde, mescit ölçeğinde camiler. Yani Kadıköy'ün nüfusu 200 yılda 10 katına çıkmış ama camilerin sayısı, kapasitesi aynı.

Özellikle cuma namazlarında çok büyük sıkıntı yaşanıyor. Bu, toplumumuzun bir ihtiyacıdır. Bu konuda çok büyük talepler var. Şimdiden insanlar memnuniyetlerini ifade ediyor" diye konuştu. Kadıköy Rıhtım Camii projesinde alana yaklaşık 20 bin kişilik bir cami ile üç bodrum katlı 1242 araçlık yer altı otopark yapılması öngörülüyor.

KADIKÖY RIHTIM CAMİİ'NİN TEMELLERİ MAYISTA ATILIYOR

Cami, şadırvan ve hizmet birimleri için 11 bin 232 metrekare taban oturumlu, toplam 33 bin 559 metrekarelik bir inşaat alanı öngörülüyor.

Mayıs ayında temelinin atılmasının planlandığı caminin, 3 yıl içinde bitirilmesi hedefleniyor.

