İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı: Daha büyük soruşturmalarımız olacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği toplantıda son iki ayda yürütülen uyuşturucu, yasa dışı bahis ve şike soruşturmalarına ilişkin detayları paylaştı. Açıklamalara göre hem ulusal hem de uluslararası çapta yürütülen operasyonlarda yüzlerce şüpheli hakkında işlem yapılırken, çok sayıda kişi tutuklandı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmalarında yüzlerce işlem

Başsavcı Dönmez, özellikle kamuoyunda tanınan isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmalarının dikkat çekici boyutlara ulaştığını belirtti.

Bu kapsamda:

255 kişi hakkında işlem yapıldı

219 kişi adli tıpta teste tabi tutuldu

169 kişinin kokain ve esrar testi pozitif çıktı

Dönmez, uyuşturucuyla mücadelede kararlılığın sürdüğünü vurguladı.

Son iki ayda 400 "torbacı" tutuklandı

Sokak satıcılarına yönelik operasyonların hız kesmeden devam ettiğini belirten Dönmez, son iki ayda 400 uyuşturucu satıcısının yakalanarak cezaevine gönderildiğini açıkladı.

Bu operasyonların, özellikle gençleri hedef alan uyuşturucu ağlarının kırılması açısından kritik önemde olduğu ifade edildi.

Uluslararası uyuşturucu baronlarına yönelik ortak operasyonlar

Başsavcı Dönmez, uluslararası uyuşturucu ağlarına karşı yürütülen çalışmalara da değindi.

Hollanda, Belçika ve Fransa ile ortak soruşturmalar yürütüldüğünü belirten Dönmez, şu bilgileri paylaştı:

-Uluslararası uyuşturucu baronlarının tespitine yönelik önemli isimlere ulaşıldı

- Birden fazla ülkede koordineli operasyonlar yürütüldü

- Karşılıklı iş birliği modeli geliştirildi

Dönmez, "Emniyetimizin büyük çalışmalarıyla önemli kazanımlar elde ettik" dedi.

Şike ve yasa dışı bahis soruşturmaları genişliyor

Futbolda şike ve yasa dışı bahis soruşturmalarına da değinen Dönmez, bu alandaki çalışmaların kapsamının giderek genişlediğini söyledi.

- 129 kişi hakkında inceleme yapıldı

- 56 kişi hakkında kamu davası açıldı



"Daha büyük operasyonlar yolda"

Yasa dışı bahisle mücadelede yeni ve daha kapsamlı operasyonların hazırlık aşamasında olduğunu açıklayan Dönmez, şu ifadeleri kullandı:

"Yasadışı bahise ilişkin çok geniş çalışmalarımız var. Yakın zamanda meyvesini verecek. Bu zamana kadar yapılanlardan daha büyük soruşturmalarımız olacak. Tanınan isimlerin de olduğu büyük çalışmamızı yakında duyuracağız."