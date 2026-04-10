Bakan Çiftçi: Emniyet Teşkilat Kanunu'nda kapsamlı değişiklik yapılacak

Memurlar.Net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü nedeniyle İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüştü. Bakan Çiftçi, Üzen'in Emniyet Teşkilat Kanunu, Polis Amirleri Eğitim Merkezi ve polislerin çalışma şartlarına ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Çiftçi'nin Üzen'e yaptığı açıklama şu şekilde;

Sayın Bakanım, Polis Haftası vesilesiyle Emniyet Teşkilatına ilişkin ne söylemek istersiniz?



Öncelikle Türk Polis Teşkilatımızın 10 Nisan Polis Haftası'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. 181 yılı aşan köklü geçmişiyle teşkilatımız, milletimizin huzur ve güvenliğinin en güçlü teminatıdır. Milletimizin huzuru ve güvenliği için cansiperane çalışan, milletimizin bağrından çıkan, gece gündüz demeden, büyük bir fedakarlıkla görev yapan tüm polislerimize teşekkür borçluyuz. Anadan, yardan ve serden geçerek şehadete yürüyen kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum.

Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda yapılması planlanan değişikliklerin temel amacı nedir?



Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda gerçekleştireceğimiz düzenlemeleri yalnızca teknik bir değişiklik olarak görmüyoruz. Atılacak olan her adım, Türkiye'nin değişen güvenlik paradigmasına uyum sağlama ve geleceğe daha güçlü hazırlanma iradesinin bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Bugün güvenlik; sadece suçla mücadele eden bir yapı değil, aynı zamanda toplumsal huzuru inşa eden, riskleri önceden öngören ve vatandaş odaklı hizmet anlayışını esas alan çok boyutlu bir alan haline gelmiştir.

Bu çerçevede hedefimiz; daha esnek, daha liyakat temelli, daha proaktif bir teşkilat yapısını tesis etmektir. Hem insan kaynağımızı daha etkin kullanmak hem de eğitimden terfi sistemine, kurumsal işleyişten sahadaki uygulamalara kadar bütüncül bir dönüşümü hayata geçirmek istiyoruz. Yapılacak düzenlemelerle Emniyet Teşkilatımızı sadece bugünün ihtiyaçlarına değil, Türkiye Yüzyılı vizyonunun gerektirdiği güçlü yarınlara da hazırlıyoruz.

Rütbe ve kadro yapısında nasıl bir değişiklik öngörüyorsunuz?



Emniyet teşkilatımızın rütbe ve kadro yapısında önemli bir düzenlemeye gidiyoruz. Emniyet müdürü ve emniyet amiri kadrolarının oranlarını artırırken, komiser ve komiser yardımcısı kadrolarında da dengeli bir yeniden yapılandırma yapıyoruz. Bu sayede polis okullarında daha tecrübeli rütbeli personelin görev almasını sağlayacağız. Aynı zamanda terfi sisteminde yaşanan tıkanıklıkları azaltacak ve üst rütbelere geçişte daha geniş bir personel havuzu oluşturacağız.

Geçmişte yaşanan bazı mağduriyetlerin giderilmesine yönelik bir düzenleme de var mı?



Evet, bu konuda da önemli bir adım atıyoruz. Polis eğitim kurumlarında sağlık şartları gerekçesiyle ilişiği kesilen, daha sonra yargı kararıyla geri dönüp mezun olan ancak yeniden memuriyetten çıkarılan vatandaşlarımıza yeni bir imkan tanıyoruz : Başvurmaları ve gerekli şartları taşımaları halinde bu kişiler Genel İdare Hizmetleri Sınıfında uygun kadrolara atanabilecek. Bu düzenlemeyle geçmişte yaşanan mağduriyetleri gidermeyi hedefliyoruz.

Polis eğitimine giriş şartlarında nasıl bir değişiklik yapılacak?



Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda, polis eğitimine giriş şartlarını daha açık ve şeffaf hale getiriyoruz. İç Güvenlik Fakültesine öğrenci alımında aranan tüm kriterleri artık doğrudan kanun metnine yazıyoruz. Yaş, sağlık, güvenlik soruşturması, adli sicil, YKS puanı, fiziki yeterlilik ve mülakat gibi tüm şartlar açık bir şekilde belirlenecek. Ayrıca polis meslek yüksekokullarından fakültelere geçiş şartlarını da netleştiriyoruz.

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi ile ilgili ne tür düzenlemeler yapılıyor?



Bu merkezin yapısını ve görevlerini de kanuni bir zemine oturtuyoruz. Amirlik eğitimi, hizmet içi eğitim, yabancı kolluk personeline yönelik eğitim faaliyetleri, sınav süreçleri ve akademik çalışmalar bu merkez tarafından yürütülecek. Böylece daha kurumsal, daha planlı ve daha güçlü bir eğitim yapısı oluşturmayı hedefliyoruz.

Polislerin çalışma şartlarıyla ilgili bir iyileştirme planı var mı?



Elbette var. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki; polislik sadece bir meslek değil, büyük bir fedakarlık gerektiren bir hayat tarzıdır. Uzun mesai saatleri, stres, aileden ve sosyal hayattan feragat. Bunların hepsinin farkındayız ve bu yükü omuzlayan her bir emniyet mensubumuzun ne hissettiğini çok iyi biliyoruz. Bizim her bir polisimiz; Anadolu'nun bağrından çıkan yiğitlerdir. Her biri bir anne evladı, bir eş, bir baba..

Gereken ne ise onu yapacağız, polisimiz müsterih olsun..

Bu nedenle yaptığımız düzenlemelerde sadece teşkilatın verimliliğini değil, polislerimizin insani şartlarını da esas alıyoruz. Mesai düzeninin daha dengeli hale getirilmesi, görev yükünün adil dağıtılması, dinlenme imkanlarının artırılması ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi yönünde kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Amacımız; polislerimiz görevlerini en iyi şekilde yaparken, onların motivasyonlarını güçlü kılmaktır. Çünkü biliyoruz ki huzurlu bir polis, toplumun huzurunun da en güçlü teminatıdır.

Son olarak kamuoyuna vermek istediğiniz mesaj nedir?



Aziz milletimiz müsterih olsun. Kamu düzeninin sağlanmasından toplumsal huzurun tesisine, sokak çeteleriyle mücadeleden uyuşturucu ile mücadeleye kadar her alanda devletimiz güçlü bir irade ortaya koymaktadır. Uyuşturucunun birçok suçu besleyen ana damar olduğunun bilinciyle, bu alandaki mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Aynı şekilde şehirlerimizin huzurunu bozmaya çalışan suç örgütlerine ve sokak çetelerine karşı da tavizsiz bir mücadele yürütüyoruz.



Tüm bu çalışmalar, Muhterem Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonunun bir parçasıdır. Bu vizyon; sadece güvenliği sağlamak değil, aynı zamanda huzuru kalıcı kılmak, güvenliği sürdürülebilir hale getirmek ve milletimizin geleceğini teminat altına almaktır.



Emniyet Teşkilatımız, yenilenen yapısı, artan kapasitesi ve yüksek görev bilinciyle bu büyük hedef doğrultusunda yoluna kararlılıkla devam edecektir. Milletimizin duası ve desteğiyle, Türkiye daha güvenli, daha huzurlu bir geleceğe emin adımlarla ilerlemektedir.