Devlet hastanesine baskın: Raporları değiştiren 8 şüpheli gözaltında

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaçakçılık ekipleri tarafından sahte rapor operasyonu düzenlendi. Sağlıkçı ve teknik personelin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alınırken operasyon halen devam ediyor.

Hastane laboratuvarlarında sahte tahlil sonucu verildiği iddiası

Operasyon, Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve bazı ev adreslerine yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, hastane laboratuvarlarında sahte tahlil sonucu verildiği iddiası üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçerek teknik ve fiziksel takip başlattı.

Sağlık ve teknik personelin aralarında bulunduğu 8 gözaltı

Bir süre yapılan takibin ardından yeterli delile ulaşan KOM ekipleri operasyon için düğmeye basarken, hastaneye yapılan operasyonda ilk etapta sağlık ve teknik personelin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Sahte rapor düzenlenmesi sürecinde rol aldılar

Şüphelilerin, sahte rapor düzenlenmesi ve tahlil sonuçlarının değiştirilmesi sürecinde aktif rol aldıkları, raporları değiştirerek sundukları iddia edilirken, şahıslar işlemleri yapılmak üzere Aksaray Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.