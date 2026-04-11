11 Nisan 2026'dan önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Gazzeli Anne ve Çocuklar İçin Dünyaya Ses Ver" temalı Hilalin Işığında Karma Sanat Sergisi'ne iştirak edecek.

(İstanbul/12.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TARPOL "Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Tarım, Gıda ve Sanayi Odaklı Kalkınma Vizyonu Çalıştayı"na katılacak.

(Diyarbakır/10.00)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" eylemine iştirak edecek.

(Nevşehir/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cihannüma Derneğince düzenlenen "Aile ve Sağlık Çalıştayı"na katılacak.

(Ankara/16.30)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Uluslararası Vuslat Platformu'nun Ufuktaki Yeni Türkiye İstanbul Buluşmaları'na, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Sanayi Odası ve Yıldız Teknik Üniversitesi Arasında "Mesleki ve Teknik İş Birliği" İmza Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/12.00)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, AVAZ Araştırma ve Strateji Merkezi'nin Maltepe'deki yeni genel merkezinin açılışına katılacak.

(Ankara/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Orta Anadolu Bölge Stratejisi Toplantısı'na katılacak, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Ticaret Odası İstişare Toplantısı'nda yer alacak.

(Kayseri/13.30-17.30)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Ekonomi Zirvesi'ne (UEZ 2026) katılacak.

(Sakarya/10.15)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Günleri'ne iştirak edecek.

(Ankara/13.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes, bölgedeki gelişmeler ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Silivrikapı Spor Köyü'nün açılış törenine katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- Trendyol Süper Lig'in 29. haftasına RAMS Başakşehir-Natura Dünyası Gençlerbirliği, Corendon Alanyaspor-Trabzonspor ve Zecorner Kayserispor-Fenerbahçe müsabakalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/14.30/Antalya/17.00/Kayseri/20.00)

3- Trendyol 1. Lig'in 35. haftası, SMS Grup Sarıyer-Atakaş Hatayspor, Atko Grup Pendikspor-Arca Çorum FK ve Sipay Bodrum FK-Bandırmaspor karşılaşmalarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.30/16.00/Muğla/19.00)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftası, Safiport Erokspor-Mersinspor, Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji ve Karşıyaka-Onvo Büyükçekmece Basketbol müsabakalarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/18.00/İzmir/20.30)

5- Vodafone Sultanlar Ligi play-off final etabının ikinci maçında VakıfBank, Fenerbahçe Medicana'yı ağırlayacak.

(İstanbul/17.00)

6- Vodafone Sultanlar Ligi play-off 3-4'üncülük etabının ikinci maçında Zerenspor, Eczacıbaşı Dynavit'i konuk edecek.

(Ankara/13.00)

7- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off etabının beşinci haftasında Altınpost Giresunspor-Spor Toto, Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş ve İstanbul Gençlik-Trabzon Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

(Giresun/14.00/Bursa/15.00/İstanbul/19.00)

8- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-out etabının beşinci haftasında Köyceğiz Belediyespor-Rize Belediyespor ve Mihalıççık Belediyespor-Güneysuspor müsabakaları oynanacak.

(Muğla/14.00/Eskişehir/16.00)

9- Beşiktaş Kulübünün 2026 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısı, Akatlar Mustafa Kemal Merkezi (MKM) Attila İlhan Salonu'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.30)