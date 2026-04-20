20 Nisan 2026'dan önemli gündem başlıkları.

Eğitim sendikalarının iş bırakma eylemi doğru muydu?
%1,89 Faizli 100.000 TL Kredi Fırsatı
%1,89 Faizli 100.000 TL Kredi Fırsatı
Sponsorlu İçerik
Bakan Fidan: Bölgede çok ciddi siyasi krizler var!
Bakan Fidan: Bölgede çok ciddi siyasi krizler var!
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
Kabine yarın toplanıyor: Gündem okul güvenliği
Kabine yarın toplanıyor: Gündem okul güvenliği
Bakan Gürlek '2025 Yılı Yargı İstatistikleri'ni paylaştı
Bakan Gürlek '2025 Yılı Yargı İstatistikleri'ni paylaştı
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Bakan Fidan: İsrail'in yayılmacılığı küresel bir güvenlik sorunudur
Bakan Fidan: İsrail'in yayılmacılığı küresel bir güvenlik sorunudur
Cevdet Yılmaz: 2026 Türkiye için zirveler yılı olacak
Cevdet Yılmaz: 2026 Türkiye için zirveler yılı olacak
BDDK'dan 'kredi kartı limiti' açıklaması: Alınmış yeni bir karar yok!
BDDK'dan 'kredi kartı limiti' açıklaması: Alınmış yeni bir karar yok!
EKPSS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarları yayımlandı
EKPSS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarları yayımlandı
3 milyon mesaj analiz edildi: Dijital nefret tesadüf değil!
3 milyon mesaj analiz edildi: Dijital nefret tesadüf değil!
Kredi faizleri traktör satışlarını vurdu: 78 ilde arttı, 3 ilde azaldı!
Kredi faizleri traktör satışlarını vurdu: 78 ilde arttı, 3 ilde azaldı!
TBMM'de yoğun hafta: Okul saldırıları Meclis gündeminde
TBMM'de yoğun hafta: Okul saldırıları Meclis gündeminde
Gazi Meclis 106 yaşında: TBMM'de 5 günlük bayram coşkusu
Gazi Meclis 106 yaşında: TBMM'de 5 günlük bayram coşkusu
Cesetsiz cinayet olur mu? İşte uzmanların görüşleri
Cesetsiz cinayet olur mu? İşte uzmanların görüşleri
İçişleri'nden Yavaş'a soruşturma izni: 40 Milyon TL'lik kamu zararı iddiası
İçişleri'nden Yavaş'a soruşturma izni: 40 Milyon TL'lik kamu zararı iddiası
Okul saldırıları sonrası sert tedbir: VPN ve 'Çocuk Hattı' düzenlemesi yolda
Okul saldırıları sonrası sert tedbir: VPN ve 'Çocuk Hattı' düzenlemesi yolda
Pabucu ters giydiren fırsatçılık! 'Taban' fiyatına tavan zam
Pabucu ters giydiren fırsatçılık! 'Taban' fiyatına tavan zam
Ayser Çalık Ortaokulu'nda not skandalı
Ayser Çalık Ortaokulu'nda not skandalı
İklim değişikliği alerji mevsimini 4 hafta öne çekti
İklim değişikliği alerji mevsimini 4 hafta öne çekti
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu tutuklandı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu tutuklandı
Soylu'dan Özgür Özel'e Gülistan Doku yanıtı
Soylu'dan Özgür Özel'e Gülistan Doku yanıtı
Kartalkaya faciasında 15 ay geçti: 'İddianame hala yok'
Kartalkaya faciasında 15 ay geçti: 'İddianame hala yok'
Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı
Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı
Ayser Çalık Ortaokulu'nun tabelası, yeni binaya asıldı
Ayser Çalık Ortaokulu'nun tabelası, yeni binaya asıldı
Okul saldırılarını bahane eden paylaşımlara soruşturma
Okul saldırılarını bahane eden paylaşımlara soruşturma
TCMB Başkanı Karahan, Meclis'te sunum yapacak
TCMB Başkanı Karahan, Meclis'te sunum yapacak
Kahramanmaraş'taki saldırganın ölümüyle ilgili resmi açıklama geldi
Kahramanmaraş'taki saldırganın ölümüyle ilgili resmi açıklama geldi
Gülistan Doku soruşturmasında Sonel'in koruması tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında Sonel'in koruması tutuklandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

20 Nisan 2026'dan önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Nisan 2026 00:01, Son Güncelleme : 20 Nisan 2026 00:03
Yazdır
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin açılışının 106. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Genel Kurul'da düzenlenecek "TBMM Çocuk Özel Oturumu"na katılacak.

(TBMM/14.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Genel Başkanlık İstanbul Çalışma Ofisi'nde düzenlenecek Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na ve Ataşehir'de yapılacak "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" eylemine iştirak edecek.

(İstanbul/13.00/20.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Çocuk Özel Oturumu'na katılacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı tarımsal girdi fiyat endeksi, mart ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi ve 2025 yılı istatistiklerle çocuk verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Lübnan ve İsrail arasında geçici ateşkese varılmasının ardından gelişmeler ve yansımaları takip ediliyor.

(Beyrut/Kudüs)

2- ABD-İran arasındaki geçici ateşkes süreci ve diplomatik girişimler ile uluslararası yansımaları izleniyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Başkanlıkta, Vekaletle Kurban Organizasyonu Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.30)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 30. haftası, Gaziantep FK-Zecorner Kayserispor müsabakasıyla tamamlanacak.

(Gaziantep/20.00)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftası, Galatasaray MCT Technic-Anadolu Efes maçıyla sona erecek.

(İstanbul/19.00)

3- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 5-6'ncılık etabı ikinci maçında Galatasaray Daikin, Aras Kargo'yu konuk edecek.

(İstanbul/19.00)

4- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 7-8'incilik etabı ikinci maçında Nilüfer Belediyespor Eker, Türk Hava Yolları'nı ağırlayacak.

(Bursa/16.00)

5- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off etabı 6. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş maçı oynanacak.

(Trabzon/16.00)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber